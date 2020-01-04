Вечір напередодні старого Нового року, 13 січня, називається щедрим. У цей час дівчата та хлопці ходять домівками і співають щедрівки.

В Україні щедрують лише ввечері 13 січня, тобто у переддень старого Нового року.

Ватаги молодих хлопців та дівчат ходять домівками зі щедрівками, наповненими побажаннями повної чаші у всьому. Обряд супроводжується піснями, танцями, переодяганнями з масками та сценками.

13 січня святкують день Маланки – сестри Місяця, а 14 січня – Василя Великого. Тому в щедрівках часто зустрічаються їх імена. Згідно з міфом, коли Меланію украв змій, визволив її богатир Василь.

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У цей вечір гостей треба обдарувати їжею та грошима. Наші предки вважали поганою прикметою не пустити в дім щедрувальників – це до бід та збитків на цілий рік.

А вже 14 січня заведено засівати зерном.

У цьому обряді можна брати участь лише хлопцям або чоловікам. Більш того, в дім першим має увійти представник чоловічої статі – аби достаток був весь рік. Вважається, що дівчата не приносять щастя. На Василя жінкам взагалі заборонено виходити з дому.

Засівають зазвичай з самого ранку – найкраще до сходу сонця. Засівальник приносить у дім жито та пшеницю, розсипаючи його по підлозі. Це зерно не можна прибирати до заходу.

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Фото: ukurier.gov.ua