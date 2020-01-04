Що приготувати на Різдво 2020: меню

Різдвяна вечеря – святкове застілля, до якого всі готуються з особливим трепетом. Які традиційні страви можна приготувати, щоб смачно і ситно нагодувати домашніх і гостей, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Різдва Христового завжди всі чекають з нетерпінням, адже свято збирає за одним столом всіх рідних і близьких. Його відзначають 7 січня. В цей день на стіл можна подавати будь-які страви, адже піст уже закінчився. Ми підготували страви на Різдво 2020, які неодмінно припадуть до смаку усім гостям.

Кутя – основна страва в меню на Різдво 2020

Без неї не обійдеться жоден стіл, адже ця страва – головний символ Різдва. Варять її з зерен пшениці і заправляють розтертим маком, горіхами, родзинками і медом. Крім багатого смаку, кутя містить цілий комплекс вітамінів В і рослинних білків, які після тривалого посту так необхідні організму.

Борщ

Традиційний різдвяний борщ вариться на м’ясному бульйоні. Його доповнює буряк, капуста, сушені гриби та інші овочі. Деякі господарки додають квасолю, варені яйця чи інші секретні інгредієнти. Подавати страву варто зі сметаною та хлібом.

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Вареники

Який же стіл без пухленьких і апетитних вареників. Цю страву українські господині готували завжди, тому рецепт їх знає кожна. Приправити їх можна сметаною чи підсмаженою цибулею, а начинка може бути найрізноманітніша: фрукти, овочі, картопля та гриби чи м’ясо.

Голубці

Голубці роблять з капустяного листя, яке фарширують різноманітною начинкою: пшоном з грибами та обсмаженою морквою з цибулею, м’ясним фаршем. Для страви також можна використовувати рис чи картоплю.

Страви на Різдво 2020 з риби

Рибу до столу на Різдво готують в різних варіантах: солять, смажать, фарширують, запікають з овочами в духовці. Рецептів страв існує дуже багато, тому можете приготувати ту, яку найбільше любите ви і ваша сім’я.

Закуски

Як закуску можна подати смачний салат зі свіжої капусти з морквою або ж просто з квашеної капусти. Він стане прекрасним доповненням святкового меню. Також на столі можуть бути солоні або консервовані помідори й огірки.

Замість звичайного хлібу можна покласти пампушки з часником. Вони будуть гарно смакувати з борщем.

Десерти

Якщо вам набридли звичайні торти та цукерки, зробіть смачні десерти з фруктів. Наприклад, запечені яблука з горіхами і медом. Ці ласощі стануть смачнішими, якщо під час готування поруч лежатиме паличка кориці.

Також можна приготувати фруктовий салат з яблук, груш та кураги. Десерт доповнюють ще й бананами, мандаринами, ананасами, ківі. Такий варіант дуже смачний, особливо його оцінять діти.

Якщо ви забажаєте порадувати своїх діток ще якимись домашніми смаколиками, можете спекти для них імбирне печиво або кекс з мандаринами. Факти ICTV раніше опублікували смачні рецепти випічки на Різдво 2020.