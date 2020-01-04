У космосі загадково зникли 100 зірок за 70 років

Під час порівняння зоряних карт астрономи виявили зникнення близько 100 зірок, що вважають аномальним.

Міжнародна дослідницька група астрономів порівняла зоряні карти 1950-х років із картами, які були створені у наші дні.

Вчені з’ясували, що близько 100 зірок, які були на старіших картах, вже відсутні на нових.

Деякі астрономи вважають, що зникнення зірок можна пояснити такими природними явищами, як переродження у наднові, або ж поглинання їх чорними дірами.

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Також вони могли просто змінити своє положення і віддалитися від Землі.

Проте деякі дослідники вважають, що таке пояснення не можна застосувати до усіх зірок, які зникли, адже жодна з них не проявляла ознак переродження у наднову або нейтронну зірку.

Крім того, серед астрономів існує теорія, що зазначені зірки могли просто перейти у наступні етапи свого життєвого циклу, що можна буде дослідити у майбутньому.

До слова, компанія Space X заявила, що перший пілотований політ корабля Crew Dragon можуть провести вже у лютому 2020 року.

Джерело: The Astronomical Journal