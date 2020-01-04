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Факти / Lifestyle

У космосі загадково зникли 100 зірок за 70 років

Під час порівняння зоряних карт астрономи виявили зникнення близько 100 зірок, що вважають аномальним.

Космос

Міжнародна дослідницька група астрономів порівняла зоряні карти 1950-х років із картами, які були створені у наші дні.

Вчені з’ясували, що близько 100 зірок, які були на старіших картах, вже відсутні на нових.

Деякі астрономи вважають, що зникнення зірок можна пояснити такими природними явищами, як переродження у наднові, або ж поглинання їх чорними дірами.

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Також вони могли просто змінити своє положення і віддалитися від Землі.

Проте деякі дослідники вважають, що таке пояснення не можна застосувати до усіх зірок, які зникли, адже жодна з них не проявляла ознак переродження у наднову або нейтронну зірку.

Крім того, серед астрономів існує теорія, що зазначені зірки могли просто перейти у наступні етапи свого життєвого циклу, що можна буде дослідити у майбутньому.

До слова, компанія Space X заявила, що перший пілотований політ корабля Crew Dragon можуть провести вже у лютому 2020 року.

Джерело: The Astronomical Journal

Фото: Dreamstime

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