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Факти / Lifestyle

Різдво 2020: п’ять країн, де заборонене свято

Саудівська Аравія, Бруней, Сомалі, Таджикистан і КНДР заборонили своїм жителям відзначати Різдво.

5 стран, где запрещено Рождество

У світі існує ряд країн, в яких не відзначають Різдво. В основному, це тоталітарні або держави, що розвиваються.

У їх число входять Саудівська Аравія, Бруней, Сомалі, Таджикистан і КНДР.

Саудівська Аравія

Тут сповідують радикальний іслам. Суніти вважають День народження пророка Мухаммеда, як і Різдво Христа – святами, пов’язаними з культом особистості, що ісламом не схвалюється. Уряд країни заборонив відзначати Різдво навіть християнам.

Бруней

Жителям цієї країни загрожує п’ять років в’язниці, якщо вони посміють відсвяткувати Різдво. Тим, хто не є мусульманами, відзначати його в тісному колі дозволяється, але забороняється розповідати про це мусульманам.

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Північна Корея

Північнокорейські ЗМІ називають ялинку “інструментом витонченої психологічної війни”, яка гірша за усілякі ракети. Корейцям дозволяють веселитися тільки з нагоди дня народження лідера країни, вождя-сонця Кім Ір Сена й успішних ядерних випробувань.

Сомалі

Уряд наклав заборону на святкування Різдва і Нового року кілька років тому і щорічно попереджає населення, що відзначати день народження Христа – незаконно. Тут вважають, що Різдво суперечить засадам ісламу, а вечірки з нагоди свята – зелене світло для терактів.

Таджикистан

У цій пострадянській країні заборонено встановлювати ялинки в школах, роздавати дітям подарунки, запускати феєрверки й організовувати застілля з нагоди Різдва і Нового року.

До слова, Різдво Христове традиційно відзначається у православних країнах 7 січня. Факти ICTV зібрали всі традиції та історію свята.

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