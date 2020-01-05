Новий рік 2020 прийшов, а запах мандаринів і святкова метушня не допомогли відчути новорічну атмосферу? Не біда, вам стануть у пригоді ялинка та фільми про Новий рік 2020.

У період новорічних свят телеканали транслюють одні й ті самі стрічки. Якщо ви вже втомилися від Іронії долі та Cам удома, пропонуємо кіноновинки останніх років. Можливо, деякі фільми ви вже подивилися, але обов’язково відкриєте для себе щось новеньке. Факти ICTV підготували список фільмів на Новий рік 2020, які допоможуть відчути дух свята.

Різдво на двох (2019)

Великобританія, режисер – Пол Фіг

У житті Кейт, яка працює ельфом у різдвяному магазині, настала чорна смуга. Грошей завжди не вистачає, в особистому житті – катастрофа, а найкращий приятель – алкоголь. Та все змінюється, коли в магазині з’являється красунчик Том.

Читайте: Прикмети на Новий рік 2020

Лицар перед Різдвом (2019)

США, режисер – Моніка Мітчелл

Брук – шкільна вчителька, у якої не склалося особисте життя. Вона вже втратила віру у справжнє кохання. Але чари закинули до її міста середньовічного лицаря. Саме він і допоможе дівчині відшукати щастя.

Пригоди S Миколая (2018)

Україна, режисер – Семен Горов

Українська комедія переносить глядачів у засніжені Карпати, куди переїхала сім’я Василенко. Другокласник Артем раптом зустрічає Святого Миколая! Але хлопчика не надуриш: він розуміє, що перед ним перевдягнений злодій. На Артема та його друзів чекають яскраві пригоди, адже потрібно врятувати справжнього Святого Миколая!

На місці принцеси (2018)

США, режисер – Майк Рол

Зворушлива комедія припаде до душі романтикам. Ідея не нова: головні героїні – дві дивовижно схожі дівчини. Одна з них готується до весілля з принцом, а інша працює кондитером. Дівчата вирішують ненадовго помінятися місцями. Звичайно, кожна з них знайде своє кохання. А красуня з кондитерської завоює серце принца.

Різдвяні хроніки (2018)

США, режисер – Клей Кейтіс

Тедді вже 15 років і він не вірить в існування Санта-Клауса. Проте його молодша сестричка зняла Санту на відео. Тож вони разом влаштовують полювання на зимового чарівника. Тепер Різдво під загрозою!

Лускунчик та чотири королівства (2018)

США, режисер – Лассе Халльстрем, Джо Джонстон

Яскраве фентезі за мотивами того самого Лускунчика. Кларі дістається в подарунок загадкова скринька, яка переносить її в чарівний світ чотирьох королівств. Юній дівчині доведеться побувати в Країні снігів, Країні квітів, Країні солодощів та захистити їх від зла. Вона зустріне капітана Філіпа Гоффмана і вступить в битву з Мишачим королем.

Здрастуй, тату, Новій рік-2 (2017)

США, режисер – Шон Андерс

Продовження історії про заплутані стосунки колишнього та нинішнього чоловіка красуні Сари. Після довгого суперництва брутальний Дасті та м’якотілий Бред припиняють ворожнечу. Заради дітей вони збираються відсвяткувати Різдво разом, в сімейному колі. Але коли до свята приєднуються батьки Дасті та Бреда, свято перетворюється на війну двох родин.

Санта і компанія (2017)

Франція, Бельгія. Режисер – Ален Шаба

На Фабриці іграшок кипить робота: ельфи готуються до новорічних свят. Раптом одного з помічників Санти вразив таємничий недуг. Справжня епідемія звалює з ніг майже 100 тисяч ельфів! Різдво під загрозою зриву. Санта-Клаус вирушає на пошуки ліків…

Дуже погані матусі-2 (2017)

Китай, США, режисер – Джон Лукас, Скотт Му

Турботливі матусі, вірні дружини та талановиті домогосподарки. Вони встигають скрізь: доглянути за дітьми, навести порядок в оселі, побудувати кар’єру та весело відпочити. Але на феєричну різдвяну вечірку приїздять їхні респектабельні матусі, тож свято перетворюється на катастрофу.

Людина, яка винайшла Різдво (2017)

Ірландія, Канада, режисер – Бхарат Наллурі.

Пам’ятайте скнару дядечка Скруджа? Зі стрічки можна дізнатись, як з’явився цей легендарний різдвяний персонаж. Біографічний фільм розповідає про складний період у житті Чарльза Діккенса. Його спіткала творча невдача. Ім’я письменника забули, за душею ані копійки – лише самі борги. Аж раптом перед Різдвом його осяяла нова ідея…

До речі, раніше Факти ICTV писали про вихідні на Новий рік 2020: скільки відпочиватимуть українці.