Зі Святвечором та Різдвом, 6 і 7 січня, пов’язано чимало прикмет, за якими наші пращури визначали, яким буде рік та погода.

На Різдво великим гріхом вважалося працювати, особливо шити. Той, хто шиє у це велике свято, накликає сліпоту на когось зі своєї родини.

У Святвечір на столі обов’язково має бути 12 пісних страв – тоді у домі буде достаток весь рік.

Одягатися до столу варто у новий і обов’язково світлий одяг, щоб не накликати траур.

Перед тим, як сідати за стіл, треба дмухнути на стілець, щоб здути душі предків, які заглянули в гості, і ненароком на них не сісти.

Під час вечері не можна вставати з-за столу, кричати і голосно розмовляти – щоб не потривожити душі предків і не відлякати удачу.

Забороняється у свято сваритися з рідними – весь рік проживете у розбраті.

У Різдвяну ніч не можна лягати спати – аби не проспати щастя.

Сміття після Різдва треба спалити у дворі – це захистить родину від злих духів.

Прикмети про погоду на Різдво

Ясна погода на Різдво – до врожаю.

Небо зоряне – буде приплід худоби, а також хороший врожай грибів і ягід.

Снігова заметіль на Різдво – варто чекати хорошого врожаю пшениці, для бджоляра це віщує гарне роїння бджіл.

Якщо 7 січня тепло – до холодної весни.

Відлига – до неврожаю овочів.

Йде сніг пластівцями або лежить іній – до хорошого врожаю хліба.