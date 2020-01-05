Як почати нове життя з Нового року – 5 правил

Кинути палити, схуднути, знайти нову роботу, піти на курси іноземної мови, поїхати на море у новому році. Як це знайомо! Але багато хто здається на півдорозі до досягнення мети. Почати нове життя і не зірватися допоможуть п’ять простих правил.

Викиньте мотлох з будинку

Обов’язково зробіть генеральне прибирання. Для початку загляньте в шафу. Там напевно знайдеться кілька речей, які ви за рік жодного разу не наділи. Викидайте без жалю.

Те ж саме стосується і предметів побуту. Зламані речі, які знайдуться в будь-якому будинку, теж не принесуть щастя. Очистіть простір, а заодно і свою свідомість для всього нового!

Пробачте і попросіть вибачення

У кожного є скелети в шафі, які не дають спокійно жити. І Новий рік – відмінний час, аби пробачити старі образи або попросити прощення, помиритися з родичами або друзями.

Припиніть важкі любовні стосунки

Якщо стосунки з коханою людиною не розвиваються і приносять тільки душевні страждання, прийшов час поставити крапку. Важко? Так! Але інакше у вашому житті не з’явиться нове кохання.

Напишіть листа колишній коханій людині, звертаючись до неї по імені. У ньому необхідно висловити всі свої претензії, образи, причини, через які продовження стосунків неможливе. І ви обов’язково відчуєте легку порожнечу. Лист покладіть у конверт і сховайте подалі. Відправляти адресату не потрібно.

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Підбиття підсумків

Згадайте свої досягнення і запишіть їх. Окремо виділіть ті цілі, які не вдалося досягти. Якщо вони все ще важливі для вас, внесіть їх у план на новий рік, непотрібні – викреслюйте без жалю.

Не бійтеся мріяти

Не забувайте про чарівність новорічної ночі і загадуйте бажання. Уявіть, що ви прокинулися 1 січня, а все навколо саме так, як ви собі загадали. Але, щоб наблизити виконання заповітної мрії, необхідно вже у перший день нового року зробити перший крок.

Почніть з дрібниці. Наприклад, купіть щось нове з одягу, замість викинутого. І далі, день за днем, вносьте зміни у своє життя, які неодмінного приведуть до бажаного результату.

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