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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 5 січня 2020

5 січня відзначається Міжнародний день бойскаутів. Які ще свята в цей день і хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Какой праздник сегодня, 5 января 2020

Міжнародний день бойскаутів відзначається 5 січня. Також сьогодні Міжнародний розвантажувальний день.

5 січня православні віруючі відзначають День Федула Зимового. З цього дня починалася активна підготовка до різдвяних свят: люди прибирали в будинку і готували кутю.

Читайте: Календар магнітних бур у січні 2020

Іменини 5 січня святкують Василь, Іван, Наум, Павло, Давид, Ніфонт і Федул.

Народні прикмети 5 січня:

  • Якщо в цей день загадати бажання, воно обов’язково збудеться.
  • Прийшов Федул, вітер подув — значить, урожай буде хорошим.
  • Якщо 5 січня народилася дитина, вона виросте щасливою.
  • Йде сніг і дме сильний вітер — липень буде холодним і дощовим.

Що не можна робити 5 січня:

  • Користуватися гострими предметами.
  • Займатися шиттям.
  • Ображати домашніх тварин.

Раніше Факти ICTV писали, які ще свята чекають на українців, дивіться в календарі на січень 2020.

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