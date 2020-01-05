5 січня відзначається Міжнародний день бойскаутів. Які ще свята в цей день і хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Міжнародний день бойскаутів відзначається 5 січня. Також сьогодні Міжнародний розвантажувальний день.

5 січня православні віруючі відзначають День Федула Зимового. З цього дня починалася активна підготовка до різдвяних свят: люди прибирали в будинку і готували кутю.

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Іменини 5 січня святкують Василь, Іван, Наум, Павло, Давид, Ніфонт і Федул.

Народні прикмети 5 січня:

Якщо в цей день загадати бажання, воно обов’язково збудеться.

Прийшов Федул, вітер подув — значить, урожай буде хорошим.

Якщо 5 січня народилася дитина, вона виросте щасливою.

Йде сніг і дме сильний вітер — липень буде холодним і дощовим.

Що не можна робити 5 січня:

Користуватися гострими предметами.

Займатися шиттям.

Ображати домашніх тварин.

Раніше Факти ICTV писали, які ще свята чекають на українців, дивіться в календарі на січень 2020.