5 січня відзначається Міжнародний день бойскаутів. Які ще свята в цей день і хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Міжнародний день бойскаутів відзначається 5 січня. Також сьогодні Міжнародний розвантажувальний день.
5 січня православні віруючі відзначають День Федула Зимового. З цього дня починалася активна підготовка до різдвяних свят: люди прибирали в будинку і готували кутю.
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Іменини 5 січня святкують Василь, Іван, Наум, Павло, Давид, Ніфонт і Федул.
Народні прикмети 5 січня:
- Якщо в цей день загадати бажання, воно обов’язково збудеться.
- Прийшов Федул, вітер подув — значить, урожай буде хорошим.
- Якщо 5 січня народилася дитина, вона виросте щасливою.
- Йде сніг і дме сильний вітер — липень буде холодним і дощовим.
Що не можна робити 5 січня:
- Користуватися гострими предметами.
- Займатися шиттям.
- Ображати домашніх тварин.
Раніше Факти ICTV писали, які ще свята чекають на українців, дивіться в календарі на січень 2020.