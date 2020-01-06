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Факти / Lifestyle

Листівки на Різдво 2020 – найкращі привітання

7 січня Україна святкує світле Різдво Христове. Це свято з багатими традиціями і глибоким змістом. Факти ICTV підготували гарні листівки на Різдво 2020, щоб ви могли привітати своїх рідних і близьких.

Листівки на Різдво 2020 – найкращі привітання

7 січня православні відзначають Різдво Христове – день, коли Син Божий з’явився на світ. Це справжнє диво, яке перевернуло життя християн і дало початок новому літочисленню. Недарма свято у багатьох людей асоціюється з любов’ю, добром і новими надіями.

У православних заведено зустрічати Різдво в родинному колі за святковим столом, дарувати подарунки і прославляти Сина Божого. Христос народився! Славімо його! – звучить в цей день у всіх куточках України.

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Якщо рідні і друзі не можуть зустріти з вами цей світлий день, можна надіслати їм привітання в листівках з Різдвом 2020. Нехай це послання з вірою та вдячністю до Бога принесе вашим близьким щастя, радість, любов та удачу.

Раніше Факти ICTV розповідали про історію та традиції Різдва.

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