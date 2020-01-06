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Погода в Україні на 6 січня (КАРТА)

У всіх українських регіонах, у понеділок, 6 січня, буде хмарна з проясненнями погода.

Погода в Україні на 6 січня (КАРТА)

У західних, північних та центральних областях України буде хмарно з проясненнями. Температура вдень 1….-2, а вночі -2…-5.

Читайте: Якою буде погода взимку – прогноз синоптиків

На Сході та Півдні буде також досить сонячно. Стовпчики термометрів вранці покажуть 4…0, а вночі 1…-3.

Опади в Україні не очікуються.

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на Різдво.

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