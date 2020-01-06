На Різдво всім хочеться поділиться своїм настроєм та адресувати особливі теплі слова рідним і близьким. У добірці від Фактів ICTV ви знайдете кращі привітання з Різдвом 2020.

Свято Різдва Христового православні християни відзначають 7 січня. Подарувати гарний настрій в цей день допоможуть привітання. Їх можна відправити повідомленням на телефон або просто зачитати.

Факти ICTV підготували оригінальні привітання з Різдвом 2020, які допоможуть висловити вам свої емоції.

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З Різдвом Христовим, друзі милі!

Нехай омріяне здійсниться,

Щоб Новий рік зустріти в мирі,

З любов’ю й радістю у серці.

Щоб негаразди оминали,

Натхненням повнилися мрії,

Щоб в душах ваших не згасали

Кохання, Віра та Надія.

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На столі свята вечеря,

Вся родина за столом.

Відчиняє ангел двері

Позолоченим крилом.

Пахне сіном і кутею.

Зірка сяє, сніг рипить.

І колядка над землею

З білим ангелом летить.

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Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

зігріє вам серце різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

оселяться щастя і спокій у нім!

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Щастя тому, хто його чекає,

Любов тому, хто є сам,

Здоров’я також, хто його немає

І красу – хто яку обрав сам.

Сліпим сили сонячного щастя,

Покинутим також – сили пережить,

Ну, а всім Вам на Різдво Христове –

Я бажаю просто в Мирі жить!

Привітання з Різдвом в прозі

Нехай свята зірка Різдва горить на небі для вас ще яскравіше, даруючи душі радість, спокій і добро. Бажаю, щоб скоріше втілилися в реальність найзаповітніші бажання. Щоб у вашому домі панував мир і затишок і рідні були здорові! З Народженням Христовим!

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Від щирого серця вітаємо з Різдвом! Нехай свято це принесе у ваш дім радість, тепло і благополуччя. Хочеться побажати вам миру, добра, міцної дружби, сімейного щастя. Щоб ангел завжди охороняв вас на життєвому шляху і від негараздів оберігав!

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Побажати в святе Різдво хочемо ми вам побільше щастя! Щоб тільки радість і любов у житті вас супроводжували. Ще бажаємо ми успіху в будь-яких починаннях, теплих стосунків у сім’ї, вірного кохання і надійної дружби!

Привітання з Різдвом у СМС

У вечір цей різдва Христова,

бажаю щастя вам простого.

Надії, радості й любові.

А в нагороду за терпіння

Господь надасть своє благословіння.

Зі святом!

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Хай різдвяна добра казка

Подарує щиру ласку,

Хай святкові світлі зорі

Вам освітять добру долю!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!

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Христос народився!

Хай здоров’я з Вами буде,

Хай Вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато провели

Різдвяні свята!

Також, крім привітань, ви можете подарувати своїм близьким справжню атмосферу свята і дива, відвівши їх на святковий концерт або фестиваль. Факти ICTV спеціально для вас склали афішу на Різдво 2020 в Києві.