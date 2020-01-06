Різдво 2020: дата, історія і традиції

Різдво Христове традиційно відзначається в православних країнах 7 січня. У цього свята багата історія, яку цікаво вивчати, і традиції, які змушують поринути в минуле.

Відповідаючи на запитання, коли Різдво Христове, варто виділити не тільки 7 січня, коли його святкують православні християни. У католицькій церкві свято прийнято відзначати 25 грудня. Однак різні дати не змінюють його суть та історію, адже різні числа з’явилися лише через використання різних календарів.

Історія Різдва Христового

7 січня відзначають День народження Сина Божого, чия особистість є центральною в християнстві. Традиція святкувати в цей день сягає II-IV століття нашої ери, хоча достеменно дата появи Ісуса з Назарета на світ не відома. Його батьки, Йосип і Марія, йшли до Віфлеєма під час вагітності жінки. Так і сталося, що на момент народження сина жінка була в печері, що використовувалася як хлів для худоби.

Про те, що народжене немовля є Божим Сином, першими дізналися пастухи з послання ангела. Також до дитини прийшли волхви, яких вела за собою перша зірка на небі. Волхви принесли дари — золото, ладан і смирну — та були першими з людей, хто поклонився Ісусу як своему царю.

Цар Ірод дізнався про появу справжнього правителя юдейського і наказав убити всіх хлопчиків у віці до двох років. Як відомо, свята родина втекла, і життя Ісуса було врятовано.

Традиції на Різдво 2020

Традицій на Різдво 2020 досить багато, і всі вони унікальні, відтворюють атмосферу свята, а також сприяють зближенню сім’ї та духовному очищенню.

У цей день прикрашають будинок, а на Святвечір готують пісну вечерю, збираються разом всією сім’єю і ходять в храм. Люди вітаються один з одним словами: Христос народився. Славімо його.

Християнському святкуванню передує 40-денний різдвяний піст, який починається 28 листопада в День пам’яті апостола Пилипа. Під час Пилипівки не можна вживати м’ясну і молочну їжу, варто утриматися від гулянь, молитися і противитися своїм порокам.

6 січня не можна їсти весь день аж до вечері, коли разом з родиною та близькими родичами треба буде зібратися за різдвяним столом з 12 пісними стравами. Починати вечерю можна тільки з першою зіркою, перед їжею треба прочитати молитву, першим починає їсти глава сім’ї.

В кінці треба залишити на столі їжу для померлих родичів. Християни вірять, що в ніч з 6 на 7 січня живий та духовний світи поєднуються.

Читайте: ПЦУ двічі відслужить літургію на Різдво: 25 грудня та 7 січня

Традиційні страви

Одна з традиційних страв – кутя – готується з рису або пшениці, доповнюється родзинками, маком, горіхами і медом. Також традиційними стравами є:

узвар;

сочиво — варені зерна;

пісний борщ;

вареники з капустою;

голубці з рисом;

млинці та пироги;

рибні страви.

Як прикрасити стіл і будинок

Будинок можна прикрасити ялинами, які б символізували євангельське дерево, а також іконами, скатертинами і ладанками.

Варто приділити більше уваги прикрашанню стола. Його застеляють соломою, а в кут ставлять часник для захисту від злих духів, після чого накривають нарядною скатертиною.

На почесному місці в домі повинен стояти Дідух. Пшеничний сніп є символом благополуччя, сімейної гармонії, а також багатого врожаю.

Служба в церкві

Після вечері з сім’єю прийнято йти до церкви. Різдвяна служба починається опівночі й триває до ранку. У храмах здійснюється літургія святого Василя Великого, співають різдвяні піснеспіви і Тропар Різдва — основний гімн свята.

Ворожіння

У багатьох джерелах можна зустріти інформацію, що в Різдво ворожіння найбільш точні, і багато хто дійсно їх влаштовує. Однак це язичницька традиція, яка не є традиційним різдвяним або святочним обрядом.

Колядування

Улюбленою різдвяною традицією вважається колядування, а також вертеп. Діти і дорослі розігрують сцени народження Христа, розносять домівками кутю і співають різдвяні пісні. Традиційно прийнято частувати колядників і давати їм гроші.

Нагадуємо, що перед Різдвом традиційно вживають пісну їжу протягом 40 днів. Детальний календар харчування на цей період склали Факти ICTV.