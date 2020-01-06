14 cічня Україна відзначатиме старий Новий рік 2020. За народним повір’ям, у переддень свята нечиста сила розгулює на землі. Щоб вберегтися, заведено приходити в кожен дім і щедрувати. Факти ICTV підготували щедрівки, які принесуть щастя і благополуччя кожній родині.

13 січня, переддень старого Нового року 2020, зветься Щедрим вечором. Вважається, що в цю пору з настанням заходу сонця і до перших сонячних променів темні сили розгулюють землею. Для захисту від усілякої нечисті в наших пращурів була традиція веселитися, ходити в гості і співати святочні пісні.

З тих часів в Святвечір молодь і дітвора приходять в кожен будинок, щедрують і бажають господарям миру, добра, щастя та злагоди. Господар за традицією дякує щедрувальникам за добрі побажання, дарує їм солодощі і дрібні гроші.

Факти ICTV зібрали кращі щедрівки на старий Новий рік 2020, щоб ви могли привітати із прийдешнім святом всіх друзів, сусідів і родичів.

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

— Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

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***

Щедрівонька щедрувала,

під віконце підбігала,

Що ти, тітко, напекла,

Винось нам до вікна.

Що ти, дядьку, нам напік,

Винось нам аж на тік.

Мати казала, щоб дали сала,

Батько сварився, щоб не барився.

***

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

***

Ой сивая та і зозулечка.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

У першому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

У другому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в третьому – дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Красне сонце – жінка його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Дрібні зірки – його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Старий Новий рік – це незвичне свято, якому трохи більше 100 років. Раніше Факти ICTV розповіли про історію та традиції торжества.