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Факти / Lifestyle

Що не можна робити на православне Різдво 2020

Різдво складається не тільки з традицій, але і заборон, які дуже важливі під час дотримання канонів святкування свята. Більше про різдвяні заборони та обмеження читайте в матеріалі Фактів ICTV

Що не можна робити на православне Різдво 2020

Різдво – це свято, яке поєднує безліч традицій. Серед них трапляється достатньо обмежень і заборон, яких варто дотримуватися як напередодні, так і безпосередньо в сам день свята. Факти ICTV відшукали найважливіші різдвяні заборони.

Що не можна робити на Різдво 2020

  • 6 січня, напередодні свята, категорично заборонено вживати в їжу м’ясо та інші продукти тваринного походження, рибу, вино і рослинну олію, оскільки ще триває строгий Різдвяний піст.
  • На столі під кінець свята не повинна залишитися нескуштована їжа. Всі страви треба обов’язково скуштувати. 
  • Не прийнято прибирати страви зі столу до настання 7 січня.

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  • Заборонено одягати старий одяг.
  • У день світлого свята грішно працювати. Жінкам не можна прибирати в будинку, виносити сміття, шити, прати речі. Чоловіки на Різдво не ходять на полювання і риболовлю.
  • Не можна шити та в’язати.
  • Категорично заборонено ворожити.
  • 7 січня в день святого Різдва не можна лихословити і лаятися, оскільки так оскверняється свято.
  • Заборонено до сходу в небі першої зірки сідати за стіл.
  • Протягом дня варто відмовитися від перекусів.
  • Не заведено, щоб жінка першою заходила в дім.
  • Грішно відмовляти у допомозі тим, кому це потрібно.

Дотримуючись цих традицій і заборон, ви зможете по-справжньому насолодитися святістю і таємничістю прекрасного Різдва Ісуса Христа і подарувати душевне тепло своїм рідним і близьким.

А для того, щоб повністю зануритися в різдвяну атмосферу, варто вибрати, де відзначити свято. Куди піти на Різдво, раніше писали Факти ICTV.

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