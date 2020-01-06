Що не можна робити на православне Різдво 2020

Різдво складається не тільки з традицій, але і заборон, які дуже важливі під час дотримання канонів святкування свята. Більше про різдвяні заборони та обмеження читайте в матеріалі Фактів ICTV
Різдво – це свято, яке поєднує безліч традицій. Серед них трапляється достатньо обмежень і заборон, яких варто дотримуватися як напередодні, так і безпосередньо в сам день свята. Факти ICTV відшукали найважливіші різдвяні заборони.
Що не можна робити на Різдво 2020
- 6 січня, напередодні свята, категорично заборонено вживати в їжу м’ясо та інші продукти тваринного походження, рибу, вино і рослинну олію, оскільки ще триває строгий Різдвяний піст.
- На столі під кінець свята не повинна залишитися нескуштована їжа. Всі страви треба обов’язково скуштувати.
- Не прийнято прибирати страви зі столу до настання 7 січня.
Читайте: Що спекти на Різдво: три простих рецепти
- Заборонено одягати старий одяг.
- У день світлого свята грішно працювати. Жінкам не можна прибирати в будинку, виносити сміття, шити, прати речі. Чоловіки на Різдво не ходять на полювання і риболовлю.
- Не можна шити та в’язати.
- Категорично заборонено ворожити.
- 7 січня в день святого Різдва не можна лихословити і лаятися, оскільки так оскверняється свято.
- Заборонено до сходу в небі першої зірки сідати за стіл.
- Протягом дня варто відмовитися від перекусів.
- Не заведено, щоб жінка першою заходила в дім.
- Грішно відмовляти у допомозі тим, кому це потрібно.
Дотримуючись цих традицій і заборон, ви зможете по-справжньому насолодитися святістю і таємничістю прекрасного Різдва Ісуса Христа і подарувати душевне тепло своїм рідним і близьким.
А для того, щоб повністю зануритися в різдвяну атмосферу, варто вибрати, де відзначити свято. Куди піти на Різдво, раніше писали Факти ICTV.