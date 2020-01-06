Що не можна робити на православне Різдво 2020

Різдво складається не тільки з традицій, але і заборон, які дуже важливі під час дотримання канонів святкування свята. Більше про різдвяні заборони та обмеження читайте в матеріалі Фактів ICTV

Різдво – це свято, яке поєднує безліч традицій. Серед них трапляється достатньо обмежень і заборон, яких варто дотримуватися як напередодні, так і безпосередньо в сам день свята. Факти ICTV відшукали найважливіші різдвяні заборони.

Що не можна робити на Різдво 2020

6 січня, напередодні свята, категорично заборонено вживати в їжу м’ясо та інші продукти тваринного походження, рибу, вино і рослинну олію, оскільки ще триває строгий Різдвяний піст.

На столі під кінець свята не повинна залишитися нескуштована їжа. Всі страви треба обов’язково скуштувати.

Не прийнято прибирати страви зі столу до настання 7 січня.

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Заборонено одягати старий одяг.

У день світлого свята грішно працювати. Жінкам не можна прибирати в будинку, виносити сміття, шити, прати речі. Чоловіки на Різдво не ходять на полювання і риболовлю.

Не можна шити та в’язати.

Категорично заборонено ворожити.

7 січня в день святого Різдва не можна лихословити і лаятися, оскільки так оскверняється свято.

Заборонено до сходу в небі першої зірки сідати за стіл.

Протягом дня варто відмовитися від перекусів.

Не заведено, щоб жінка першою заходила в дім.

Грішно відмовляти у допомозі тим, кому це потрібно.

Дотримуючись цих традицій і заборон, ви зможете по-справжньому насолодитися святістю і таємничістю прекрасного Різдва Ісуса Христа і подарувати душевне тепло своїм рідним і близьким.

А для того, щоб повністю зануритися в різдвяну атмосферу, варто вибрати, де відзначити свято. Куди піти на Різдво, раніше писали Факти ICTV.