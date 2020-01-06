Різдво Спасителя світу Господа нашого Ісуса Христа православні українці святкують щороку 7 січня. Про головні традиції свята читайте на Фактах ICTV.

Різдво Христове належить до дванадцяти найголовніших свят православної церкви. У цей день сам всемогутній Бог, Творець неба і землі, втілився, став людиною, щоб спасти усіх і допомогти їм побачити правильний шлях у житті.

Традиції на Різдво

Традицій у кожному регіоні нашої країни є велика кількість, але скрізь на Різдво усі члени родини – від малого до великого – йшли до храму, де віддавали шану новонародженому Богонемовляті.

Вранці після богослужіння люди розходилися по домівках, сідали за стіл. На столі вже були м’ясні та молочні страви, сир та яйця – тобто усе те, що не вживалось під час Різдвяного посту.

До речі, збиратися за одним столом усією родиною – це ще одна різдвяна традиція.

З давніх давен на Різдво усі люди при зустрічі вітають один одного словами: Христос народився! Славімо Його!

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Традиції на Святвечір

Напередодні Різдва, 6 січня, в усіх оселях прибирали, вибілювали помешкання, застеляли нові або чисто випрані скатертини, рядна й рушники.

Ще одна добра традиція українського народу на свято Різдва – це спів колядок, у яких прославлявся новонароджений Месія, і побажання один одному та господарям щастя-здоров’я і статків у хаті та родині.

Колядки – це унікальний спосіб, який лишили нам пращури, у народно-пісенній формі донести радість Різдва Христового усім людям.

У Святвечір увечері, після сходу першої зірки, уся родина збирається на вечерю, яка складається з 12 пісних страв.

Зазвичай, до складу цих страв входять: узвар, горох, квасоля, солоні огірки, смажена капуста, вареники, картопля, гриби, каша гречана, голубці, коржі з маком та найголовніше – кутя.

Як і де зустрічатимете Різдво? Вдома із пишним столом у родиному колі

Весело відпочину з друзями

Піду на службу і поїм кутю

Не святкую Різдво Результати Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Оскільки 7 січня піст вже закінчується, то Факти ICTV зібрали для вас кращі рецепти, що приготувати на Різдво 2020.