У ніч з 6 на 7 січня (ніч перед Різдвом) для багатьох привід дізнатися свою долю. Про методи ворожіння на Різдво – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Способів різдвяних ворожінь було безліч. Гадання на Різдво захоплювали абсолютно всіх, але особливо виділяли ворожіння молодих дівчат на судженого.

Варто зазначити, що церква категорично забороняє будь-які ворожіння.

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Однак, хто таки наважився, найкраща дата для ворожіння на Різдво – ніч проти 7 січня, але можна гадати і в інший час. Та чим далі дата від різдвяної ночі, тим менша правдивість різдвяних ворожінь.

Отже, різдвяні ворожіння.

На речах

Використовуючи його, пророкують, ким буде майбутній чоловік. Дівчині, що ворожить, зав’язують очі. На столі розкладають предмети, що символізують різні професії. Можна покласти флешку (програміст), книгу законодавства (адвокат), органайзер (управлінець) і таке інше.

Крім цього, кладуть і обручку. Дівчині пропонують навмання вибрати один з предметів. Якщо з трьох спроб вона вибирає одне і те саме, то майбутній чоловік буде тієї професії, яку символізує обраний предмет. Якщо до рук потрапляє тільки кільце, це означає, що дівчина неодмінно вийде заміж у наступному році, але ким буде ця людина – невідомо.

По нитці

Вам будуть потрібні три нитки – чорного, білого і червоного кольорів і три голки. Вставте кожну нитку в голку і попросіть помічника обережно приколоти їх до вашої спини. Ви повинні відчути їх, але не повинні знати, в якій черговості вони розташовані.

Обережно витягніть одну нитку. Подивіться на її колір. Якщо нитка червона, радійте – в цьому році ви вийдете заміж і народите дитину. Якщо вам попалася біла нитка, дороги в РАГС не буде. Якщо ж чорна, то краще зверніть свою увагу на кар’єру: заміжжя вам не принесе щастя.

Кільце у воді

На ніч наливають воду в кухоль, кладуть туди кільце і залишають на вулиці. На наступний ранок виходять і дивляться: якщо лід, що утворився в гуртку, рівний, без западин і горбків – жити без дітей.

Якщо на льоду утворилися горбки – будуть сини, якщо западини – доньки. Обов’язково вважають кількість западин і горбків – скільки їх виявиться, стільки й буде дітей.

Ворожіння на дітей

У цьому ворожінні пророкують кількість і стать майбутніх дітей. Візьміть золоте кільце і покладіть його в ємність з водою. Поставте ємність в ніч на мороз.

На ранок поверхню води підкаже вам, скільки ж у вас буде дітей. Якщо поверхня ідеально рівна – ви так і залишитеся одні. Горбки означають хлопчиків, ямки – дівчаток. Порахуйте – скільки їх на поверхні, стільки у вас і буде дітей.

Різдвяне ворожіння на золотому кільці

Ворожать на колечку кілька дівчат, не менше шести. Беруть довгу смужку чорного оксамиту, вдягають на неї кільце і катають по черзі, повторюючи: “Котитиму я колечко навколо міста, а за тим колечком сама піду, до милого дійду”. Обов’язково відзначали, де колечко зупиниться.

Раніше Факти ICTV писали, що зі Святвечором та Різдвом пов’язано чимало прикмет, за якими наші пращури визначали, яким буде рік та погода.