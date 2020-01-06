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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 6 січня 2020

6 січня відзначається переддень Різдва, Святвечір. Які ще свята в цей день і хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке свято сьогодні, 6 січня 2020

6 січня православні християни відзначають Святвечір 2020. Це одне з найважливіших сімейних свят, коли вся родина збирається за вечерею. За повір’ям, саме 6 січня народився Ісус Христос. Цього дня завершується Пилипівський піст.

Іменини – Клавдія, Артем, Євгенія, Інокентій, Микола, Сергій.

Народні прикмети 6 січня:

  • Сніг іде – врожай на яблука.
  • Якщо 6 січня на небі видно Чумацький шлях, значить, літо буде теплим.
  • Місячна ніч – чекайте врожаю на баштанах.
  • Іній на деревах – вродять горіхи та садовина.
  • Якщо на Святвечір попаритися в лазні, то це дасть людині захист від хвороб на весь майбутній рік.

Читайте: Календар магнітних бур у січні 2020

Що не можна робити 6 січня:

  • Не можна сідати до столу, поки не зійде перша різдвяна зірка.
  • Не сідайте до Святої вечері в чорному одязі.
  • Не виносьте в цей день з дому сміття.
  • У Святвечір не можна займатися шиттям і рукоділлям.
  • Не забороняйте колядувати у вашому домі.

Раніше Факти ICTV писали, які ще свята чекають на українців, дивіться в календарі на січень 2020.

Фото: Dreamstime

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