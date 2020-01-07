Фільми на Різдво 2020 – Топ-10

У Різдво гарною сімейною традицією є перегляд фільмів. Звісно, хочеться побачити щось по-справжньому казкове та зимнє, що піднімає настрій. Добірку саме таких фільмів і підготували Факти ICTV – дивіться наш Топ-10 кращих різдвяних картин.

На вихідних з’являється багато вільного часу, і кращий спосіб його витратити – це засісти перед екраном з чашкою гарячого чаю, солодощами і просто насолодитися приємним фільмом. Не знаєте, що подивитися з сім’єю або друзями на Різдво? Вибирайте будь-який фільм собі до смаку в нашому Топ-10.

10. Великий Гетсбі (16+)

Пам’ятайте мем, де Леонардо ді Капріо салютує келихом? Так ось, це кадр з фільму Великий Гетсбі, який цінують за цікавий сюжет, візуальні образи, неймовірну музику і багаті декорації. Заодно можна подивитися на чудові бали, звані вечері і перейнятися атмосферою свята.

Цей фільм може вам сподобатися, якщо ви хочете подивитися на небагатого і скромного хлопця, який приїхав в Америку 20-х років минулого століття і потрапив в коло багатих і впливових людей. Він зав’язав дружбу з Гетсбі, найбагатшою людиною з купою таємниць і загадок. До чого це призведе, ви дізнаєтеся в картині.

9. Людина-ельф

Це добра, дуже легка і нехитра історія, яка підходить для всієї родини. Вам сподобається фільм, якщо ви хочете посміятися і просто відпочити.

Сюжет крутиться навколо сім’ї Гарперів, в чиєму житті почалися сварки. Бажаючи припинити їх, сімейство звертається до Санта-Клауса за допомогою, і той надсилає їм ельфа, який повинен вирішити всі проблеми.

Однак помічник дуже швидко починає усвідомлювати свою силу серед людей, що перетворює його на справжнього супергероя. Дивіться фільм, щоб дізнатися, до чого це призведе.

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8. Хроніки Нарнії

Хроніки Нарнії – це чудова зимова казка, яка сподобається дітям і дорослим. Фентезійна історія розповідає про чотирьох дітей, які потрапляють в чарівну країну. Їм потрібно перемогти Білу Чаклунку, яка захопила владу в Нарнії і наворожила вічну зиму.

Дітей чекають цікаві пригоди, зустріч з тваринами, що вміють говорити, і казковими істотами, серед яких найяскравішим є лев Аслан. Дізнайтеся, чи зможуть діти виконати пророцтво і зайняти трон у Кер Паравелі.

7. Гаррі Поттер і філософський камінь

Ще одна сімейна картинка, яка чудово доповнить різдвяний вечір. Всі знайомі з сюжетом і напевно бачили фільм не раз. Але ця історія з прекрасними сценами святкування Різдва, чудовою музикою і духом чарівництва однозначно варта того, щоб її переглядали не раз.

Обережно, є шанс, що світ Гаррі Поттера захопить настільки, що ви залпом перегляньте всі вісім частин.

6. Лускунчик і чотири королівства

Фільм від Діснея 2018 року випуску тримає марку студії. Сюжет цікавий, головна героїня чарівна, захоплюють декорації і режисерська робота. Картина подарує зимовий настрій і буде до останнього утримувати вашу увагу, адже сюжет не такий простий, як здається. Варто окремо похвалити вставки з балетом, зимові пейзажі і музику.

5. Холодне серце

Єдиний мультфільм в добірці і ще один продукт Діснея. Якщо вам треба розважити дітей, то це саме те, що вам потрібно. Королева Ельза і принцеса Анна сподобаються всім завдяки почуттю гумору, магії, пісням і своїй історії. У цьому мультфільмі дійсно хороші жарти, а все через кумедного персонажа Олафу.

Разом з цим, сюжет сподобається і дорослим, оскільки він не настільки простий і йде всупереч діснеївським канонам.

4. Грінч – викрадач Різдва

Стара американська комедія розповідає про дивну людиноподібну істоту. Грінч був покритий зеленою шерстю і мав монстроподібні риси обличчя. Хоч він і мав людський інтелект, його не полюбили і прогнали з міста інші люди. Йому довелося жити на горі, що обдувається всіма вітрами.

Щоразу на Різдво Грінч усвідомлював, який він самотній і нещасний. Роками в ньому накопичувалася злість і образа, яка усе ж таки знайшла вихід. Цього разу, коли все місто заснуло, він вкрав свято з кожної хати.

Чи зможе герой знайти внутрішній спокій і пробачити людям? Чи зможуть мешканці міста помиритися з Грінчем, повернути свято і розділити його з новим сусідом? Дивіться фільм, щоб дізнатися справжню кінцівку.

3. Крампус (16+)

Цього року Санта не прийде – ось офіційний слоган фільму. Відомо, що добрий зимовий персонаж дарує подарунки слухняним, приходить на Різдво і приносить з собою диво.

Ось тільки цього разу люди не заслуговують на подарунки, а особливо сім’я хлопчика Макса. Всі члени сімейства пересварилися один з одним, позбавивши тим самим дитину свята, якого він так чекав. Зневірившись, Макс рве лист Санті і дає зрозуміти, що більше доброго старого з подарунками ніхто не чекає.

Раптово в місто приходить заметіль, вимикають електрику. Як-не-як, але в цей день обов’язково повинен з’явитися дух Різдва. І якщо людям не потрібен Санта, до них прийде його темний антипод, Крампус, і чекати від нього подарунків, очевидно, не варто.

2. Людина, яка винайшла Різдво

Фільм, де розкривається історія письменника Діккенса, який намагався написати твір про свою подорож до Америки, але зазнав провалу. Репутація творця Олівера Твіста валилася на очах, і в розпачі він пише свої Різдвяні повісті. Раптова популярність збірника впливає і на свято, на честь якого вони були написані.

Фільм гарний тим, що підіймає цікаві питання, розкриває своїх персонажів по-новому і захоплює своєю красою.

1. Подорож до Різдвяної зірки – найкращий фільм на Різдво 2020

Відважна дівчина Соня вирушає в небезпечну подорож, щоб добути Різдвяну зірку. Героїня захоплює своїм характером, а її світ – дивовижною красою. Ви побачите норвезькі гори, в яких захована зачарована принцеса. Її потрібно врятувати, так само як і королівство, що потрапило в халепу.

Це тепла і добра казка, яка сподобається дорослим і дітям, заслуговує на те, щоб її подивилися на Різдво.

Пам’ятайте, що дивитися фільм треба обов’язково разом з чимось смачним. Якщо ви фанат випічки, то вам треба прочитати три простих рецепти, які раніше опублікували Факти ICTV.