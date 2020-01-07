Коли в Україні відзначатимуть Тетянин день у 2020 році і чому він так називається – читайте на Фактів ICTV.

День Тетяни 2020 відзначатимуть в Україні 25 січня. День присвячується пам’яті великомучениці Татіани. Його ще називають Бабин кут або Тетяна водохресна.

Татіана Римська жила в ІІІ столітті. Вона була піддана тортурам, але не відреклася від своєї віри. Її стратили, але більшість її мучителів прийшли до віри в Христа.

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У 1755 році імператриця Єлизавета Петрівна створила Московський університет, а в 1791 році там відкрили церкву святої Тетяни.

До слова, ніч перед Днем Тетяни вважається особливою. 24 січня дівчата ворожать на майбутнього обранця, любов і заміжжя. Раніше Факти ICTV публікували кілька способів ворожінь у День Тетяни.

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