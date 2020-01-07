Різдво для православних християн – найголовніше свято в році. Його з нетерпінням чекають і дорослі, і діти, щоб привітати близьких з народженням Ісуса Христа. Факти ICTV зробили для вас невелику добірку побажань на Різдво 2020, які принесуть радість вашим рідним та друзям.

7 січня православні християни відзначають Різдво Христове. У це свято всіх переповнює щастя, яким так і хочеться поділитися з близькими. Висловити свої почуття і подарувати частинку радості навколишнім допоможуть побажання.

Іноді буває складно підібрати потрібні слова для привітань, тому ми підготували для вас невелику добірку побажань на Різдво 2020, які неодмінно допоможуть вам висловити свої емоції і передати гарний настрій.

Побажання на Різдво у віршах

Куті смачної,

Коляди гучної,

Щасливого Різдва

І на весь Рік добра!

***

Хай у Вашій хаті злагода панує,

Хай любов дитяти за вами мандрує,

Зичу господарям щастя й врожаю,

Усім добрим людям здоров’я бажаю!

Читайте: Різдво 2020: дата, історія і традиції

***

Хай Aнгел торкнеться Вас ніжним крилом,

Зігріє Вам серце різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять Ваш дім,

Оселиться щастя та спокій у нім.

Веселого Різдва!

***

До столу в Святвечір сіда Україна,

Зібравши свій рід на честь Рождества,

Вітає колядками Божого Сина —

Малого Ісуса Христа!

Даруй нам, Ісусе, і щастя, і долю,

Дай сили творити добро!

Здолати недолю, відстояти волю,

Відкинувши кривду і зло!

Нехай від яскині по всій Україні

Нам сяє різдвяна зоря!

І правдою сильні, в єднанні родиннім

Небесного славімо Царя!

***

Святий вечір на поріг-

світлого Різдва для всіх!

Хай до Вас Bін завітає,

з тим, що серце забажає!

Хай рікою щастя ллється,

хай добро в сім’ї ведеться!

Хай між вами згода буде,

Хай Ісус Вас не забуде!

Побажання на Різдво у прозі

Благодаті в цей чарівний день, спокою в серці і миру в домі. Хай прийдуть в душу Віра, Надія і Любов. Нехай в світле свято кожен знайде на небі свою різдвяну зірку і життя його буде дивовижним. Вітаємо з Різдвом!

***

Вітаю з чистим і світлим святом. Нехай Різдво Христове розтопить всі печалі й відкриє двері до щастя і великого дива, хай доля позбавить від заздрості і лестощів, нехай буде місце у серці для любові і честі, хай освітлює шлях яскраве світло надії і сяйво удачі.

***

Хочу привітати вас із святами. Нехай серця наповнюються щастям, в душі завжди горить вогонь любові, а в хаті панують затишок, мир, спокій та достаток. З Різдвом Христовим! Загадуйте швидше ваші бажання, адже в таку чудову пору вони просто зобов’язані здійснитися!

Побажання на Різдво у СМС

В гарну днину, в гарний час

із Різдвом вітаєм вас,

із вечерею святою, веселою колядою!

Хай колядочка лунає і сніжком хай посіває!

Хай рік новий несе у хату

щастя й радості багато!

***

З Різдвом Христовим та з Новим роком,

Хай вам щастить за кожним кроком,

Хай у ваших душах радість панує,

Христос рожденний мир вам дарує!

***

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!

Не забудьте підготувати свої привітання для близьких і до інших свят. Спеціально для вас Факти ICTV склали календар всіх прийдешніх у 2020 році церковних святкувань.