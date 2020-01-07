Зі Святвечором та Різдвом, 6 і 7 січня, пов’язано чимало прикмет, за якими наші пращури визначали, яким буде рік та погода.
На Різдво великим гріхом вважалося працювати, особливо шити. Той, хто шиє у це велике свято, накликає сліпоту на когось зі своєї родини.
У Святвечір на столі обов’язково має бути 12 пісних страв – тоді у домі буде достаток весь рік.
Одягатися до столу варто у новий і обов’язково світлий одяг, щоб не накликати траур.
Перед тим, як сідати за стіл, треба дмухнути на стілець, щоб здути душі предків, які заглянули в гості, і ненароком на них не сісти.
Під час вечері не можна вставати з-за столу, кричати і голосно розмовляти – щоб не потривожити душі предків і не відлякати удачу.
Забороняється у свято сваритися з рідними – весь рік проживете у розбраті.
У Різдвяну ніч не можна лягати спати – аби не проспати щастя.
Сміття після Різдва треба спалити у дворі – це захистить родину від злих духів.Читайте: Привітання з Різдвом 2020 Ворожіння на Різдво 2020 - 6 способів дізнатися долю Що не можна робити на православне Різдво 2020
Прикмети про погоду на Різдво
Ясна погода на Різдво – до врожаю.
Небо зоряне – буде приплід худоби, а також хороший врожай грибів і ягід.
Снігова заметіль на Різдво – варто чекати хорошого врожаю пшениці, для бджоляра це віщує гарне роїння бджіл.
Якщо 7 січня тепло – до холодної весни.
Відлига – до неврожаю овочів.
Йде сніг пластівцями або лежить іній – до хорошого врожаю хліба.
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