Найсвітліше та урочисте церковне свято православні відзначають у ніч проти 7 січня. Найкращі привітання з Різдвом 2020 у прозі – читайте на Фактах ICTV.

В Україні переддень Різдва називають Святий вечір або Коляда.

Цього дня дотримуються суворого посту, а вже після появи на небі першої зірки, яка символізує різдвяну зірку, що сповістила волхвам про народження немовляти Христа, розпочинають святкову різдвяну вечерю – з куті.

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Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Різдвом.

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Різдво – це день, коли у світ з любов’ю увійшов Ісус Христос.

Це день всепрощення, світлих почуттів, день, коли торжествує любов.

Нехай у це свято замовкнуть гармати і не підніметься в повітря жодна ракета!

Нехай бог дасть тишу і відпочинок солдатам!

І нехай у наше серце увійде любов до ближнього!

З Різдвом Христовим!

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Вітаю з Різдвом Христовим! У це світле свято хочеться побажати миру і спокою в кожному домі,

добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях,

побільше радості, міцного здоров’я та всіх благ!

Нехай виправдовуються всі очікування і збудуться найзаповітніші мрії!

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Всі знають казку про Лускунчика, якому випав шанс все змінити якраз під Різдво…

А що допомогло йому? Щира любов!

Так нехай в наших серцях завжди буде любов, щоб рятувати інших і самим ставати краще!

Прийміть мої вітання та побажання щастя!

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Від щирого серця хочу привітати Вас з Різдвом Христовим, з найсвітлішим святом.

Нехай біди і тяготи життя ніколи не відвідають Ваш дім, нехай перебуває з Вами тільки щастя і успіх.

Дай Бог, Вам міцного здоров’я душі і тіла. Зі святом!

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Як же добре, що в це Різдво ми не самотні, і є кому розділити з нами чарівні, солодкі миті!

Сьогодні прийміть мої вітання, а також побажання здійснення всіх мрій!

Нехай ваше життя наповниться радістю, бажаними перемогами і гарним настроєм!

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Як це чудово, коли справджуються мрії. У Різдвяну ніч трапляються чудеса і загадані бажання здійснюються.

Вітаємо Вас зі святом і бажаємо, щоб ваші мрії стали дійсністю! Зі святим Різдвом!

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Вітаю із радісним і світлим святом – Різдвом Христовим!

Нехай у твоєму житті панує мир, спокій і добро!

Нехай горе і нещастя обходять стороною твій дім!

Щастя, удачі і успіху всієї твоїй родині, друзям і рідним!

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Хочу від усього серця привітати Вас з Різдвом!

Бажаю Вам успіхів на роботі, гармонії в родині, бути завжди щасливими. Це у ваших силах.

Не відмовляйте собі в щасті бути собою! Зі святом!

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