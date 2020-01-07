Найсвітліше та урочисте церковне свято православні відзначають у ніч проти 7 січня. Найкращі привітання з Різдвом 2020 у прозі – читайте на Фактах ICTV.
В Україні переддень Різдва називають Святий вечір або Коляда.
Цього дня дотримуються суворого посту, а вже після появи на небі першої зірки, яка символізує різдвяну зірку, що сповістила волхвам про народження немовляти Христа, розпочинають святкову різдвяну вечерю – з куті.
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Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Різдвом.
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Різдво – це день, коли у світ з любов’ю увійшов Ісус Христос.
Це день всепрощення, світлих почуттів, день, коли торжествує любов.
Нехай у це свято замовкнуть гармати і не підніметься в повітря жодна ракета!
Нехай бог дасть тишу і відпочинок солдатам!
І нехай у наше серце увійде любов до ближнього!
З Різдвом Христовим!
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Вітаю з Різдвом Христовим! У це світле свято хочеться побажати миру і спокою в кожному домі,
добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях,
побільше радості, міцного здоров’я та всіх благ!
Нехай виправдовуються всі очікування і збудуться найзаповітніші мрії!
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Всі знають казку про Лускунчика, якому випав шанс все змінити якраз під Різдво…
А що допомогло йому? Щира любов!
Так нехай в наших серцях завжди буде любов, щоб рятувати інших і самим ставати краще!
Прийміть мої вітання та побажання щастя!
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Від щирого серця хочу привітати Вас з Різдвом Христовим, з найсвітлішим святом.
Нехай біди і тяготи життя ніколи не відвідають Ваш дім, нехай перебуває з Вами тільки щастя і успіх.
Дай Бог, Вам міцного здоров’я душі і тіла. Зі святом!
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Як же добре, що в це Різдво ми не самотні, і є кому розділити з нами чарівні, солодкі миті!
Сьогодні прийміть мої вітання, а також побажання здійснення всіх мрій!
Нехай ваше життя наповниться радістю, бажаними перемогами і гарним настроєм!
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Як це чудово, коли справджуються мрії. У Різдвяну ніч трапляються чудеса і загадані бажання здійснюються.
Вітаємо Вас зі святом і бажаємо, щоб ваші мрії стали дійсністю! Зі святим Різдвом!
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Вітаю із радісним і світлим святом – Різдвом Христовим!
Нехай у твоєму житті панує мир, спокій і добро!
Нехай горе і нещастя обходять стороною твій дім!
Щастя, удачі і успіху всієї твоїй родині, друзям і рідним!
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Хочу від усього серця привітати Вас з Різдвом!
Бажаю Вам успіхів на роботі, гармонії в родині, бути завжди щасливими. Це у ваших силах.
Не відмовляйте собі в щасті бути собою! Зі святом!
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