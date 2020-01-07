Привітання з Різдвом 2020 у віршах і СМС

7 січня всі православні християни відзначають свято Різдва Христового. Тому варто запастися привітаннями, які лунатимуть за святковим столом.

Приходячи до господаря будинку на Різдво, варто привітати його колядкою або віршем.

Також потрібно не забути про близьких вам людей, поруч з якими ви не можете бути на свято. Їх можна привітати оригінальним СМС.

Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання з Різдвом Христовим.

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Вифлеємська зірка ясна

Запалила небосхил.

Я з Різдвом вітаю щиро

І бажаю білих крил.

Хай несуть до щастя віра,

Розуміння і любов.

Відкривайте світ прекрасний

З кожним роком знов і знов.

Благ земних я вам бажаю

І прихильності небес,

Біди хай вас не зламають,

Досить буде хай чудес.

***

В ніч святкову і казкову,

У чарівну ніч Різдва,

Вам бажаю я любові,

Та душевного тепла,

Ласки Божої й достатку,

Щоб здоровими були,

Було все у вас в порядку,

Дружно й радісно жили!

***

На столі свята вечеря,

Вся родина за столом.

Відчиняє ангел двері

Позолоченим крилом.

Пахне сіном і кутею.

Зірка сяє, сніг рипить.

І колядка над землею

З білим ангелом летить.

***

З Різдвом!

Смачної вам вечері,

духмяних добрих пампушок,

хай щастя стукає у двері,

нехай несе багатств мішок.

Хай зірка з неба засіяє

й освітить всеньку темноту,

колядка гучно залунає

й прославить тую ніч святу!

***

Хай смачна кутя удасться,

Хай в сім’ї панує щастя,

Щоб весела коляда

Мир вам в хату принесла.

Щоб співали рано півні,

Щоб велися в хаті гривні,

Щоб весело і багато

Провели Різдвяне Свято!

***

Яскрава зірочка зійшла,

Свята вечеря підійшла,

кутя, вареники, грибочки,

красоля, риба, огірочки,

нехай лунає в хаті сміх!

З Різдвом Хрестовим Вас усіх!

***

Різдвяна ніч, зоря і тиха свічка,

святковий стіл, отава і дідух!

Нехай любов вас зігріває вічно,

добро і мир до хати увійдуть!

***

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,

зігріє вам серце Різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

оселяться щастя та спокій у нім!

Христос ся рождає! Славімо його!

***

У вечір цей різдва Христова,

бажаю щастя вам простого.

Надії, радості й любові.

А в нагороду за терпіння

Господь надасть своє благословіння.

Зі святом!

***

Хай в році новім, при святому Різдві,

всі мрії справдяться – давні й нові.

Як тим Пастирям, хай вам ангел щоднини

приносить додому приємні новини!

Царі, що ітимуть Ісуса вітати,

хай вступлять з дарами й до вашої хати!

***

Куті смачної,

Коляди гучної,

Щасливого Різдва

І на весь Рік добра!

***

Ступає січень тихим кроком,

кружляє в вальсі білий сніг,

з Різдвом Христовим з Новим Роком вітаю

щиро вас усіх!

Нехай малий Ісус на сіні,

що в темну ніч на світ прийшов,

дарує вам надію, віру і любов!

Якщо ви забажаєте порадувати своїх діток якимись домашніми смаколиками, можете спекти для них імбирне печиво або кекс з мандаринами. Факти ICTV раніше опублікували смачні рецепти випічки на Різдво 2020.