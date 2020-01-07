На Різдво всім хочеться поділиться своїм настроєм та адресувати особливі теплі слова рідним і близьким. У добірці від Фактів ICTV ви знайдете кращі привітання з Різдвом 2020.
Свято Різдва Христового православні християни відзначають 7 січня. Подарувати гарний настрій в цей день допоможуть привітання. Їх можна відправити повідомленням на телефон або просто зачитати.
Факти ICTV підготували оригінальні привітання з Різдвом 2020, які допоможуть висловити вам свої емоції.
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З Різдвом Христовим, друзі милі!
Нехай омріяне здійсниться,
Щоб Новий рік зустріти в мирі,
З любов’ю й радістю у серці.
Щоб негаразди оминали,
Натхненням повнилися мрії,
Щоб в душах ваших не згасали
Кохання, Віра та Надія.
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На столі свята вечеря,
Вся родина за столом.
Відчиняє ангел двері
Позолоченим крилом.
Пахне сіном і кутею.
Зірка сяє, сніг рипить.
І колядка над землею
З білим ангелом летить.
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Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,
зігріє вам серце різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
оселяться щастя і спокій у нім!
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Щастя тому, хто його чекає,
Любов тому, хто є сам,
Здоров’я також, хто його немає
І красу – хто яку обрав сам.
Сліпим сили сонячного щастя,
Покинутим також – сили пережить,
Ну, а всім Вам на Різдво Христове –
Я бажаю просто в Мирі жить!
Привітання з Різдвом в прозі
Нехай свята зірка Різдва горить на небі для вас ще яскравіше, даруючи душі радість, спокій і добро. Бажаю, щоб скоріше втілилися в реальність найзаповітніші бажання. Щоб у вашому домі панував мир і затишок і рідні були здорові! З Народженням Христовим!
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Від щирого серця вітаємо з Різдвом! Нехай свято це принесе у ваш дім радість, тепло і благополуччя. Хочеться побажати вам миру, добра, міцної дружби, сімейного щастя. Щоб ангел завжди охороняв вас на життєвому шляху і від негараздів оберігав!
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Побажати в святе Різдво хочемо ми вам побільше щастя! Щоб тільки радість і любов у житті вас супроводжували. Ще бажаємо ми успіху в будь-яких починаннях, теплих стосунків у сім’ї, вірного кохання і надійної дружби!
Привітання з Різдвом у СМС
У вечір цей різдва Христова,
бажаю щастя вам простого.
Надії, радості й любові.
А в нагороду за терпіння
Господь надасть своє благословіння.
Зі святом!
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Хай різдвяна добра казка
Подарує щиру ласку,
Хай святкові світлі зорі
Вам освітять добру долю!
Щастя, радість і добро
Хай несе до вас Різдво!
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Христос народився!
Хай здоров’я з Вами буде,
Хай Вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато провели
Різдвяні свята!
Також, крім привітань, ви можете подарувати своїм близьким справжню атмосферу свята і дива, відвівши їх на святковий концерт або фестиваль. Факти ICTV спеціально для вас склали афішу на Різдво 2020 в Києві.