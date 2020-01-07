На головній сторінці пошукової системи Google з’явився дудл, який присвячений святам у 2020 році.

До Різдва на головній сторінці Google з’явився святковий дудл.

На ньому зображений логотип пошукової системи, проте одну з літер замінили на снігову кульку, в якій знаходиться прикрашена іграшками різдвяна ялинка.

Конкретно цей дудл випустили до святкування Різдва. Проте Google хотів присвятити його усім святам, які очікуються у 2020 році.

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Навівши на нього, можна побачити привітання, в якому усім бажають веселих свят цього року.

А натиснувши на дудл, Google шукатиме список свят, які відзначають у 2020 році, та їхні дати.

До слова, Факти ICTV публікували календар, який дозволить вам ознайомитися з датами усіх державних свят в Україні у 2020 році.