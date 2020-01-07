PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Веселих свят: Google випустив новий дудл

На головній сторінці пошукової системи Google з’явився дудл, який присвячений святам у 2020 році.

Веселих свят: Google випустив новий дудл

До Різдва на головній сторінці Google з’явився святковий дудл.

На ньому зображений логотип пошукової системи, проте одну з літер замінили на снігову кульку, в якій знаходиться прикрашена іграшками різдвяна ялинка.

Конкретно цей дудл випустили до святкування Різдва. Проте Google хотів присвятити його усім святам, які очікуються у 2020 році.

Google дудл

Читайте: Переддень Нового року: Google випустив дудл

Навівши на нього, можна побачити привітання, в якому усім бажають веселих свят цього року.

А натиснувши на дудл, Google шукатиме список свят, які відзначають у 2020 році, та їхні дати.

До слова, Факти ICTV публікували календар, який дозволить вам ознайомитися з датами усіх державних свят в Україні у 2020 році.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка