У 2020 році Водохреща відзначатимуть 19 січня за Юліанським календарем.
Водохреща у 2020 році знову припадає на 19 січня, адже воно є сталим святом.
У цей день Водохреща відзначають християни, які дотримуються Юліанського календаря.
Воно вважається одним з найважливіших церковних свят, адже саме в цей день Іоанн Хреститель хрестив Ісуса в річці Йордан, коли йому було 30 років.
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До сьогодні основною традицією цього свята вважається занурення в ополонку.
У народі існує повір’я, що таке занурення надає людям міцного здоров’я на цілий рік.
Проте завжди потрібно пам’ятати, що насамперед занурення в ополонку на Водохрещу є релігійним дійством, тому краще перед цим попросити благословення у священника.
Факти ICTV також публікували календар державних свят на 2020 рік в Україні.