8 січня відзначається Собор Пресвятої Богородиці. Які ще свята в цей день і хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Собор Пресвятої Богородиці відзначається 8 січня. У цей день православна церква звертається до Богоматері, яка народила Спасителя. Свято встановлено в її вшанування відразу після Різдва.

Собором цей день називається тому, що на відміну від окремих свят на честь Пресвятої Богородиці в цей день відбувається загальне святкування інших осіб.

5 січня проходить святкування на честь Кіккської ікони Божої Матері. За переказами, ікона Божої Матері Милостива-Кіккська була написана святим апостолом Лукою.

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Також сьогодні Бабині каші. В цей день було прийнято вшановувати повивальних бабок. Їм приносили щедрі подарунки і частування. Приходили з дітьми, щоб бабки їх благословили.

Іменини 8 січня святкують Анфіса, Марія, Григорій, Дмитро, Олександр, Юхим, Костянтин, Осип, Йосип і Давид.

Народні прикмети 8 січня:

Якщо 8 січня вирує хуртовина і мороз – літо буде холодним.

Сніг липне до долонь – варто чекати тепла.

Північний вітер принесе з собою холод.

Що не можна робити 8 січня:

Працювати.

Шити, вишивати, в’язати.

Займатися будь-яким рукоділлям і ремеслом.

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