Які свята чекають на українців у січні 2020 року, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

У січні 2020 року українці відпочиватимуть два додаткових дні завдяки державним святам.

Першим святом буде Новий рік, який припадає на 1 січня, другим – Різдво, яке відзначають 7 грудня.

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Крім того, в січні 2019 року багато свят і пам’ятних днів, які не отримали статус державних:

Святвечір – 6 січня;

Старий Новий рік – 14 січня;

Хрещення Господнє (Богоявлення) – 19 січня;

День Автономної Республіки Крим – 20 січня;

День Соборності і Свободи України – 22 січня;

День студента (Тетянин день) – 25 січня;

Всесвітній день митниці – 26 січня;

День працівника контрольно-ревізійної служби України – 26 січня;

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту – 27 січня;

День пам’яті героїв Крут – 29 січня;

Міжнародний день ювеліра – 31 січня.

До слова, митрополит ПЦУ Епіфаній вважає, що святкування Різдва в Україні можна перенести на 25 грудня, якщо віряни підтримають відповідне рішення