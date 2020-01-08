Посівати в Україні прийнято на ранок Старого Нового року, тобто 14 січня.

На Різдво і Старий Новий рік існує багато традицій, тому не дивно, що інколи можна забути, коли потрібно посівати в Україні.

Ходять домівками і посівають на ранок Старого Нового року – 14 січня. Робити це повинні лише хлопці.

Їм потрібно засипати дім зерном, яке символізує родючість і достаток, а також співати пісні-посівалки.

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Дівчата не ходять домівками, щоб посівати, оскільки існує повір’я, що на Старий Новий рік першим в хату має зайти саме чоловік. Він впустить в дім щастя, радість і мир.

Вважається, що зерно, яким посівають, не можна вимітати з дому до заходу Сонця.

Після того, як хлопчики побажають господарям всіх благ, їм прийнято давати гроші.

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