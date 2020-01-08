8 січня православні християни відзначають Собор Пресвятої Богородиці. Тобто у всіх Марій сьогодні іменини. Найкращі привітання з днем ангела в листівках і картинках дивіться на Фактах ICTV.
День ангела Марії відзначають 8 січня і ще кілька разів на рік – 19 та 25 лютого, 14 квітня, 20 і 22 червня, 4 і 28 серпня, 21 вересня, 14 жовтня та 4 грудня.
На другий день після Різдва, 8 січня, віруючі вшановують Пресвяту Богородицю.
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Якщо серед ваших близьких і друзів є маленькі та дорослі Марії, привітайте їх теплою листівкою або картинкою.
Картинка з днем ангела Марії
Листівка з днем ангела Марії
З днем ангела Марії
Привітання з днем ангела Марії
З днем ангела Марії 2020 листівка
Які ще свята чекають на українців, дивіться в календарі на січень 2020.
Фото: Dreamstime.com, listivki.olkol.com