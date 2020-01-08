PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Привітання з днем ​​ангела Марії в листівках і картинках

8 січня православні християни відзначають Собор Пресвятої Богородиці. Тобто у всіх Марій сьогодні іменини. Найкращі привітання з днем ​​ангела в листівках і картинках дивіться на Фактах ICTV.

Привітання з днем ангела Марії

День ангела Марії відзначають 8 січня і ще кілька разів на рік – 19 та 25 лютого, 14 квітня, 20 і 22 червня, 4 і 28 серпня, 21 вересня, 14 жовтня та 4 грудня.

На другий день після Різдва, 8 січня, віруючі вшановують Пресвяту Богородицю.

Читайте: Тетянин день – що за свято?

Якщо серед ваших близьких і друзів є маленькі та дорослі Марії, привітайте їх теплою листівкою або картинкою.

Привітання з днем ​​ангела Марії

Картинка з днем ангела Марії

Привітання з днем ​​ангела Марії

Листівка з днем ангела Марії

Привітання з днем ​​ангела Марії

З днем ангела Марії

Привітання з днем ​​ангела Марії

Привітання з днем ангела Марії

Привітання з днем ​​ангела Марії

З днем ангела Марії 2020 листівка

Які ще свята чекають на українців, дивіться в календарі на січень 2020.

Фото: Dreamstime.com, listivki.olkol.com

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка