8 січня православні християни відзначають Собор Пресвятої Богородиці. Тобто у всіх Марій сьогодні іменини. Найкращі привітання з днем ​​ангела в листівках і картинках дивіться на Фактах ICTV.

День ангела Марії відзначають 8 січня і ще кілька разів на рік – 19 та 25 лютого, 14 квітня, 20 і 22 червня, 4 і 28 серпня, 21 вересня, 14 жовтня та 4 грудня.

На другий день після Різдва, 8 січня, віруючі вшановують Пресвяту Богородицю.

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Якщо серед ваших близьких і друзів є маленькі та дорослі Марії, привітайте їх теплою листівкою або картинкою.

Картинка з днем ангела Марії

Листівка з днем ангела Марії

З днем ангела Марії

Привітання з днем ангела Марії

З днем ангела Марії 2020 листівка

Які ще свята чекають на українців, дивіться в календарі на січень 2020.

Фото: Dreamstime.com, listivki.olkol.com