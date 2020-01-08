Що робити, якщо літак починає падати і як побороти емоції під час аварійної ситуації на борту – читайте на Фактах ICTV.

Американський пілот Дейв Інч, капітан Boeing 787, поділився своїми порадами, що робити, якщо ви потрапили в позаштатну ситуацію на борту.

1) Насамперед, потрібно позбутися від усього зайвого.

Витягніть все зі своїх кишень, розстебніть ремінь і розв’яжіть краватку. Зніміть туфлі, якщо вони на високих підборах.

2) Після того, як пасажир позбувся усього зайвого, він повинен взяти в руки те, що необхідно, наприклад, окуляри, якщо людина їх носить.

3) Знайте, де знаходиться найближчий аварійний вихід, а краще, всі аварійні виходи, тому що деякі з них можуть не використовуватися, наприклад, при посадці на воду.

Дейв порадив також запам’ятати шлях до аварійного виходу, наприклад, порахувати кількість крісел до нього. Їх можна буде використовувати як орієнтир, якщо салон заповниться димом.

Також, за словами пілота, дуже важливо слухати команди стюардеси, навіть якщо на борту пануватимуть паніка і хаос.

Якщо люди діють злагоджено і розуміють, чого від них вимагають, всіх буде простіше витягнути.

Дейв також рекомендує під час екстреної ситуації забути про свій телефон і не намагатися знімати те, що відбувається, як це часто роблять пасажири.

Якщо ви виживете і у вас буде відео – це круто. Але, якщо ви загинете через те, що знімали відео, – це не дуже.

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Розуміючи, що на борту щось не так, слід приготувати шматок тканини, бажано вологої. Через неї доведеться дихати при задимлення. Також, якщо борт загорівся, слід рухатися якомога ближче до підлоги, що в принципі актуально для порятунку за будь-якої пожежі.

Пілот також говорить, що якщо літак зуміють благополучно посадити, пасажирам потрібно побороти спокусу відразу кинутися до виходів. Треба сидіти і чекати інструкцій від екіпажу.

Якщо літак посадили на воду (До речі, подивіться заснований на реальних подіях фільм Чудо на Гудзоні про це – Ред.), не потрібно відразу намагатися надувати рятувальний жилет. Якщо літак почне заповнюватися водою, ви потрапите у пастку.

Якщо це сталося, звільнитеся від свого жилета і просто тримайтеся за нього. Один жилет може легко врятувати життя двох пасажирів.

Нагадаємо, вранці 8 січня літак Boeing 737 МАУ розбився в Тегерані. Внаслідок катастрофи загинули 176 людей, серед них 11 українців.

Джерело: New York Post