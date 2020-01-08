Як втілити у життя передноворічні обіцянки – 5 принципів

Настав той час року, коли люди замислюються над своїми новорічними обіцянками, які пов’язані з схудненням, здоровим харчуванням, заняттями спортом і грошовими заощадженнями. Як втілити новорічні мети в житті, читайте на сайті Факти ICTV.

5 стратегій, як розвинути свою силу волі і виконати обіцянку, які самі собі дали у Новий рік.

Визначте свої цінності

Подумайте, чому ця мета важлива для вас. Ви хочете схуднути, тому що бажаєте повернутися у форму і знову зайнятися своїм улюбленим хобі чи хочете зробити це через очікування і тиск суспільства?

Визначте, що вами рухає і вибирайте цілі відповідно до своїх цінностей.

Подавайте цілі у позитивному ключі

Фокусуйтеся на те, чого ви можете досягти, а не на тому, чого не можете. Замість того, щоб пообіцяти собі весь рік не пити алкогольні напої в будні дні, вирішите пити з неділі до четверга свою улюблену мінеральну воду на вечерю.

Придушення думок відбирає багато енергії, а думки вміють повертатися в вашу свідомість з відплатою.

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Уявіть нагороду і насолоджуйтеся нею

Уявіть, як ендорфіни циркулюватимуть у вашому тілі після пробіжки або як сонце торкатиметься вашої шкіри на гірській вершині.

Не забувайте про всі свої органи чуття: нюх, зір, дотик, слух і смак. Візуалізація нагороди збільшує шанси на заняття тією діяльністю, яка нею увінчається.

Будьте ласкаві до себе, навіть під час невдач

Більшість людей вважають, що сила волі зміцнюється через самобичування, тому що бути добрим до себе — це значить потурати своїм примхам.

Але насправді все інакше — люди, які найсильніше звинувачують себе за найменшу слабину, гірше справляються з досягненням своїх цілей у довгостроковій перспективі.

Використовуйте поступовий підхід

Коли ви стаєте на шлях до досягнення нової мети, почніть з малого і підживлюйте першими успіхами. Наприклад, кидайте в каву на одну ложку цукру менше.

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