Новий рік за старим стилем українці відзначають у ніч з 13 на 14 січня. Як і на Різдво, заведено готувати кутю, але цього разу не Багату, а Щедру. Які ще страви можна приготувати – читайте на Фактах ICTV.
Чим більше страв буде на вашому столі на старий Новий рік, тим щедрішим обіцяє бути наступний рік.
Що приготувати до святкового столу – добірка страв з рецептами від Фактів ICTV.
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М’ясний холодець асорті
Інгредієнти:
- яловича гомілка (1 шт.),
- куряче м’ясо (500 г),
- свинина (500 г),
- яловичина (500 г),
- зелень кропу і петрушки (по 3-4 гілочки),
- морква (1 шт.),
- ріпчаста цибуля (1 шт.),
- лавровий лист (2 шт.),
- часник (3-4 зубчики),
- чорний перець горошком (5 шт.),
- сіль за смаком.
Приготування:
Яловичу гомілку покласти у велику каструлю і залити холодною водою. Довести до кипіння і варити на слабкому вогні протягом 5 годин, періодично знімаючи піну. Додати три види м’яса, варити ще півтори години.
Моркву і цибулю помити, очистити і крупно нарізати. Додати до бульйону овочі, перев’язаний ниткою пучок зелені, лавровий лист і перець горошком, варити ще 30 хвилин.
Посолити. Бульйон процідити. М’ясо зняти з кісток і нарізати маленькими шматочками. Часник очистити, роздавити, додати до м’яса.
Розкласти м’ясо у форми. Влити стільки бульйону, щоб він покривав м’ясо на два пальця. Дати охолонути до кімнатної температури, потім поставити в холодильник застигати.
Крученики з грибами і гречкою
Інгредієнти:
- філе яловичини (1 кг),
- гречка (60 г),
- сушені гриби (30 г),
- яйце (1 шт.),
- вершкове масло (2 ст. л.),
- борошно (1 ст. л.),
- сметана (3/4 склянки),
- цибулина,
- морква (1 шт.),
- корінь петрушки,
- один лавровий лист,
- 1,5 кг картоплі,
- олія для смаження картоплі,
- сіль за смаком.
Приготування:
Гриби відварити, дрібно порізати і змішати з половиною порізаної та обсмаженої цибулі.
Відварити гречку і змішати з грибами, цибулею, порізаним вареним яйцем.
М’ясо нарізати тонкими скибочками, злегка відбити, викласти по ложці начинки. Згорнути рулетиками, обв’язати ниткою, обсмажити в жирі до рум’яного кольору, покласти в сотейник, додати лавровий лист і другу половину цибулі. Залити грибним відваром і тушкувати до готовності, потім зняти нитки.
Борошно злегка підсмажити в сотейнику на маслі, влити сік, в якому тушкувалися крученики, додати сметану, проварити, процідити і довести до кипіння.
Готові крученики подати зі смаженою картоплею та підливою.
Вареники з сиром
Інгредієнти:
- борошно (400 г),
- цукор (45 г),
- олія (20 мл),
- яйця (2 шт.),
- сіль (1 ч. ложка),
- молоко (150 мл),
- сир 15-18% (600 г ),
- ванільний цукор (1 пакетик).
Приготування:
Борошно просіяти в миску, додати сіль, цукор, масло і влити тепле молоко. У суміш додати 150 мл крутого окропу і перемішати. У рідке тісто додати решту просіяного борошна і добре вимісити. Залишити на півгодини.
Для начинки сухий сир покласти в блендер, додати яйце, цукор і сіль. Збити до однорідності, додати ванільний цукор і перемішати.
Тісто (відрізаючи частинами) розкачати товщиною 1 мм і за допомогою склянки вирізати кола діаметром 8-9 см. На середину кожного кружка викладати трохи начинки і акуратно защипувати краї, щоб начинка не витекла назовні під час варіння.
Отримані вареники покласти у киплячу, трохи підсолену воду і варити до спливання. Подавати можна з маслом, сметаною або варенням.
Пиріжки з яблуками
Інгредієнти:
- борошно (200 г),
- сухі дріжджі (7 г),
- молоко (125 мл),
- цукор (2 ст. ложки),
- яблука (2-3 шт.),
- гвоздика,
- дрібка кориці,
- вершкове масло (20 г).
Приготування:
Розчинити дріжджі у 1 ст. ложці цукру та в 4 ст. ложках теплого молока. Дати постояти 10-15 хвилин. Перемішати. Борошно змішати з сіллю та 1 ст. ложкою цукру, додати молоко, дріжджі і замісити тісто. Накрити вологою серветкою і залишити на 1 годину в теплому місці, після чого обм’яти.
Для начинки яблука некрупно порізати і припустити на вершковому маслі з цукром і спеціями (близько 5 хвилин).
Коли тісто підійде ще раз (ще півгодини після того, як обім’яли), сформувати з нього кульки, а з кульок – пиріжки, додавши начинку.
Викласти їх на деко, накрити вологою серветкою і залишити на 30 хвилин. Змастити збитим яйцем. Духовку розігріти до 200 градусів і випікати близько 25 хвилин.
Узвар з родзинками і вишнею
Інгредієнти:
- сушені яблука (100 г),
- сушені груші (100 г),
- чорнослив (100 г),
- курага (100 г),
- родзинки (100 г),
- сушена вишня (100 г),
- цукор (100 г).
Приготування:
Залити сухофрукти (традиційний склад – сушені груші, яблука, родзинки і чорнослив) водою і ретельно помити.
У каструлю налити воду (2-3 літри), довести до кипіння. Покласти усі сухофрукти. Коли закипить, зменшити вогонь і варити ще 15-20 хвилин під кришкою.
За 5 хвилин до готовності додати цукор. Після зняття з вогню настоювати узвар близько 12 годин. Перед подачею на стіл можна процідити.
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