Bukovel Minor 2020: де дивитися і розклад турніру з Dota 2

9 січня у Буковелі стартував турнір з відеогри Dota 2 WePlay! Bukovel Minor 2020.

Турнір з відеогри Dota 2 під назвою WePlay! Bukovel Minor 2020 проходити у Буковелі з 9 до 12 січня.

У ньому беруть участь вісім команд з шести регіонів, які перемогли в кваліфікаціях.

Команди будуть розбиті на дві групи по чотири, в яких проходитиме перший етап. Після нього команди розіб’ють на дві сітки, в яких гратимуть на виліт.

Спостерігати за турніром можна на стрімінговому сервісі Twitch.

Читайте: Dragon Ball та Warcraft: у що пограти в січні 2020

У турнірі WePlay! Bukovel Minor 2020 беруть участь команди:

Fighting PandaS;

Gambit Esports;

FURIA Esports;

Nigma;

Ninjas in Pyjamas;

Team Spirit;

Geek Fam;

Royal Never Give Up.

Розклад матчів виглядає наступним чином:

9 січня

10.00 – Ninjas in Pyjamas проти Geek Fam;

13.00 – Team Spirit проти Royal Never Give Up;

16.00 – Fighting PandaS проти Nigma;

19.00 – Gambit Esports проти FURIA Esports;

22.00 – Матч на виліт групи B.

10 січня

10.00 – Матч на виліт групи A;

13.00 – Матч переможців групи A;

16.00 – Визначальний матч групи A;

19.00 – Матч переможців групи B;

22.00 – Визначальний матч групи B.

11 січня

14.00 – Стартовий матч сітки №1;

17.00 – Стартовий матч сітки №2;

18.00 – Перший матч нижньої сітки;

22.00 – Фінал верхньої сітки.

12 січня

16.00 – Фінал нижньої сітки;

19.00 – Гранд-фінал.

Всі матчі до гранд-фіналу гратимуть до двох перемог. Гранд фінал проходитиме до трьох перемог.

До слова, компанія Sony презентувала логотип ігрової платформи наступного покоління PlayStation 5.