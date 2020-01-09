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Bukovel Minor 2020: де дивитися і розклад турніру з Dota 2

9 січня у Буковелі стартував турнір з відеогри Dota 2 WePlay! Bukovel Minor 2020.

Bukovel Minor 2020: де дивитися і розклад турніру з Dota 2

Турнір з відеогри Dota 2 під назвою WePlay! Bukovel Minor 2020 проходити у Буковелі з 9 до 12 січня.

У ньому беруть участь вісім команд з шести регіонів, які перемогли в кваліфікаціях.

Команди будуть розбиті на дві групи по чотири, в яких проходитиме перший етап. Після нього команди розіб’ють на дві сітки, в яких гратимуть на виліт.

Спостерігати за турніром можна на стрімінговому сервісі Twitch.

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У турнірі WePlay! Bukovel Minor 2020 беруть участь команди:

  • Fighting PandaS;
  • Gambit Esports;
  • FURIA Esports;
  • Nigma;
  • Ninjas in Pyjamas;
  • Team Spirit;
  • Geek Fam;
  • Royal Never Give Up.

Розклад матчів виглядає наступним чином:

9 січня

  • 10.00 – Ninjas in Pyjamas проти Geek Fam;
  • 13.00 – Team Spirit проти Royal Never Give Up;
  • 16.00 – Fighting PandaS проти Nigma;
  • 19.00 – Gambit Esports проти FURIA Esports;
  • 22.00 – Матч на виліт групи B.

10 січня

  • 10.00 – Матч на виліт групи A;
  • 13.00 – Матч переможців групи A;
  • 16.00 – Визначальний матч групи A;
  • 19.00 – Матч переможців групи B;
  • 22.00 – Визначальний матч групи B.

11 січня

  • 14.00 – Стартовий матч сітки №1;
  • 17.00 – Стартовий матч сітки №2;
  • 18.00 – Перший матч нижньої сітки;
  • 22.00 – Фінал верхньої сітки.

12 січня

  • 16.00 – Фінал нижньої сітки;
  • 19.00 – Гранд-фінал.

Всі матчі до гранд-фіналу гратимуть до двох перемог. Гранд фінал проходитиме до трьох перемог.

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