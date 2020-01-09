Bukovel Minor 2020: де дивитися і розклад турніру з Dota 2

9 січня у Буковелі стартував турнір з відеогри Dota 2 WePlay! Bukovel Minor 2020.
Турнір з відеогри Dota 2 під назвою WePlay! Bukovel Minor 2020 проходити у Буковелі з 9 до 12 січня.
У ньому беруть участь вісім команд з шести регіонів, які перемогли в кваліфікаціях.
Команди будуть розбиті на дві групи по чотири, в яких проходитиме перший етап. Після нього команди розіб’ють на дві сітки, в яких гратимуть на виліт.
Спостерігати за турніром можна на стрімінговому сервісі Twitch.
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У турнірі WePlay! Bukovel Minor 2020 беруть участь команди:
- Fighting PandaS;
- Gambit Esports;
- FURIA Esports;
- Nigma;
- Ninjas in Pyjamas;
- Team Spirit;
- Geek Fam;
- Royal Never Give Up.
Розклад матчів виглядає наступним чином:
9 січня
- 10.00 – Ninjas in Pyjamas проти Geek Fam;
- 13.00 – Team Spirit проти Royal Never Give Up;
- 16.00 – Fighting PandaS проти Nigma;
- 19.00 – Gambit Esports проти FURIA Esports;
- 22.00 – Матч на виліт групи B.
10 січня
- 10.00 – Матч на виліт групи A;
- 13.00 – Матч переможців групи A;
- 16.00 – Визначальний матч групи A;
- 19.00 – Матч переможців групи B;
- 22.00 – Визначальний матч групи B.
11 січня
- 14.00 – Стартовий матч сітки №1;
- 17.00 – Стартовий матч сітки №2;
- 18.00 – Перший матч нижньої сітки;
- 22.00 – Фінал верхньої сітки.
12 січня
- 16.00 – Фінал нижньої сітки;
- 19.00 – Гранд-фінал.
Всі матчі до гранд-фіналу гратимуть до двох перемог. Гранд фінал проходитиме до трьох перемог.
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