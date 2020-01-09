Гравці ще не знають про особливості PlayStation 5 – президент SIE

Інформація про нове “залізо” і геймпад ігрової платформи нового покоління PlayStation 5 не є її головною особливістю.

Президент Sony Interactive Entertainment Джим Раян заявив, що ключові особливості ігрової платформи PlayStation 5 ще не оголосили.

За його словами, такі речі, як новий геймпад, більш потужне “залізо” і трасування променів не є особливостями PlayStation 5.

В ігровій платформі наступного покоління будуть певні речі, які значно відрізнятимуть її від PlayStation 4.

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Райан додав, що під час перехідного періоду від PlayStation 4 до PlayStation 5 підтримку ігрової платформи минулого покоління не збираються припиняти.

Він вважає, що 2020 рік буде більш цікавим у порівнянні з іншими роками, коли випускали нові консолі.

Президент SIE відмовився коментувати інформацію про можливу дату релізу PlayStation 5.

До слова, під час церемонії нагородження The Game Awards показали відеогру Godfall, яка стане одним з перших проектів на PlayStation 5.

Джерело: Gematsu