Все, що потрібно знати про місячне затемнення 10 січня, а також його точний час – в матеріалі Фактів ICTV.

Місячне затемнення 10 січня 2020 роки відбудеться о 21.10 за київським часом, а спостерігати його зможуть жителі Європи, Азії, Африки та Австралії.

Перше затемнення Місяця в 2020 році відбудеться у 20 градусі знаку Рак, який відноситься до стихії води та керує нашими емоціями. Крім того, Рак відповідає за наше особисте життя та атмосферу в домі.

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Отже, затемнення може вплинути на ваші стосунки з навколишніми. Астрологи зазначають, що в цей день необхідно розібратися зі своїми почуттями та емоціями, а також зайнятися аналізом свого внутрішнього світу.

Крім того, в медичній астрології Рак відноситься до грудної клітки та органів, що знаходяться за нею. Тому в період затемнення ця частина тіла може бути особливо беззахисною.

Що не можна робити під час місячного затемнення:

Не можна фокусуватися на негативі та давати брати верх над вами поганим думкам.

Не можна ризикувати. Відмовтеся від ухвалення важливих рішеннь та авантюрних витівок.

Не дозволяйте іншим втягувати вас у суперечки та конфліктні ситуації.

Раніше Факти ICTV писали, що у новому 2020 році очікується два сонячних і чотири місячних затемнення.