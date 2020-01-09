Яким знакам зодіаку пощастить у коханні в 2020 році – читайте в гороскопі від Фактів ICTV.

Топ знаків зодіаку, яким пощатить у коханні підготувала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

№3. Любовний гороскоп для Близнюків

Рік буде щасливим як в особистих, так і в ділових взаєминах, проте все залежить від вашої емоційної зрілості, а також від уміння впоратися з психологічними навантаженнями.

Різноманітність у коханні та громадських зв’язках створює багато неоднозначних ситуацій і можливостей для спокуси, що заважає вам йти на тривалі стосунки. Тільки від вас залежить, яке рішення ви ухвалите, але жага подій і цікавість до людей може вплинути на взаємини.

Читайте: Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік

У коханні у вас все складеться вдало, якщо ви обираєте партнера не за фізичними даними, а за його почуттям гумору та інтелектом.

З 17 лютого до 10 березня ви перебуваєте в деякій невпевненості, що стосується продовження взаємин. Щоб відчувати себе щасливою людиною, вам необхідно більше спілкуватися з коханою людиною та проводити з нею час.

З травня закладається черговий життєвий цикл на найближчі 2 – 2,5 роки. Ваше близьке оточення змінюється, можливо, ви оформите офіційний союз і родичі з боку чоловіка будуть брати активну участь у вашому житті.

Якщо раніше для вас важливішою була тема сімейних стосунків, то тепер на перше місце виходить соціальне життя та нові джерела доходу. Не завжди вашій другій половинці буде подобатися такий стан справ.

У період з 13 травня до 26 червня серйозних неприємностей зможете уникнути завдяки вашій готовності до сміливих рішень. До кінця року ви будете задоволені своїм особистим життям.

№2. Любовний гороскоп для Скорпіонів

Майже весь рік вас супроводжує везіння у сфері партнерства. З 14 травня з’являться сприятливі шанси і можливості.

З 10 вересня до 14 листопада – складний період, ви відчуваєте складнощі в координації думок та дій. У цей час вам непросто погодити свої потреби, знайти взаєморозуміння з партнерами. Переживання менше залежать від думок, а більше – від здатності керувати своїми емоціями.

Ви схильні дуже бурхливо реагувати на партнера. Ваші прихильності або антипатії можуть цілком ґрунтуватися на емоціях і помилках, а не на людських симпатіях. Через це ваші взаємини в цей період дещо спотворені.

З 22 листопада до 16 грудня – період високої емоційної напруженості. Виникають нові захоплення, настирливі шанувальники, у стосунках є елементи драми та пристрасті. Взаємини, які вже існують, стають близькими. Однак шлюб, укладений в цей час, буде неспокійним.

Ви стаєте чутливішими, пристраснішими, вразливішими, тому часто у прояві почуттів впадаєте у крайнощі. Стосунки в цей час просто вирують, будь-яке слово та дія сприймаються гостріше. Ви хочете повністю контролювати ситуацію та керувати нею – звідси і драматизм, і ревнощі. Багато спокус, почуття часом затьмарюють розум. Може виникнути сильна пристрасть і прихильність до партнера.

№1. Любовний гороскоп для Риб

З лютого ви відчуєте позитивні зміни в особистих взаєминах. Ви стаєте романтичнішими, чуттєвішими та сентиментальнішими. Прокидається потреба у коханні та розумінні.

Читайте: Гороскоп удачі для всіх знаків зодіаку на 2020 рік

Ви можете закохатися в того, хто проявив до вас увагу. У першій половині року ваше кохання може бути надуманим, тому постарайтеся не ухвалювати важливих рішень щодо свого обранця. Крім того, у вас є схильність до закоханості з першого погляду, але краще після літніх затемнень переглянути свої взаємини. Вже з середини липня є ймовірність, що ваші почуття до партнера зміняться.

Березень і квітень знаменується відновленням і розвитком колишніх контактів. У цей період вам легше вдасться підтримувати романтичні захоплення. Також у поле ваших інтересів потрапляє заміжжя.

Сприятливий зовнішній фон в особистому житті зберігається протягом усього року.

У грудні може початися новий цикл. Зміна статусу може бути пов’язана з офіційним оформленням шлюбу або іноземний партнер якось вплине на ваше життя. Багато в чому ваш успіх буде залежати від власного оптимізму і бажання створювати щастя навколо себе.

Раніше Факти ICTV публікували фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік.