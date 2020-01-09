Старий Новий рік 2020 є досить цікавим святом, яке відзначають в кількох країнах. Факти ICTV розповідають, як з’явився Старий Новий рік.

Старий Новий рік з’явився після того, як у 1918 році в Росії Рада народних комісарів вирішила наздогнати прогресивний світ і перейти з архаїчного юліанського календаря на григоріанський.

24 січня було сформульовано і ухвалено відповідний декрет. За два дні — 26 січня — його підписав Ленін.

Історія Старого Нового року тісно пов’язана із спробами більшовиків перейти на григоріанський календар, що намагалися зробити ще з листопада 1917 року, але не могли домовитися про форму переходу.

Обговорення зводилися до двох проектів. Відповідно до першого з них, передбачалося переходити на новий календар протягом 13 років, відкидаючи кожного року 24 години. Другий проект, за який виступав Ленін, припускав одномоментний перехід, що в підсумку і сталося.

– З метою встановлення в Росії однакового майже з усіма культурними народами обчислення часу Рада народних комісарів постановляє запровадити після закінчення січня місяця цього року новий календар. В силу цього перший день після 31 січня цього року вважати не 1 лютого, а 14-го лютого, другий день вважати 15-м і так далі, — йшлося у тексті декрету.

А вже в ніч з 13 на 14 січня 1919 року у жителів країни з’явився привід відзначити Старий Новий рік, адже на той час старий стиль іще використовували у церкві і не до кінця забули.

Таким чином, традиції святкувати Старий Новий рік трохи більше 100 років.

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В Україні, Білорусі в цей день відзначають Щедрий вечір, який включає в себе святкування, гуляння та ворожіння. Крім того, Старий Новий рік традиційно відзначають і в країнах, що входили до складу Югославії.

Особливо активно це роблять у Сербії, Македонії, Косово, Боснії і Герцеговині, а також в Чорногорії, де церкви використовують юліанський календар.

В Уельсі також існує аналог Старого Нового року — фестиваль Хен Галан. Він проводиться в долині Гвон і символізує початок Нового року за юліанським календарем. В цей день діти ходять домівками та отримують подарунки.

У Швейцарії Старий Новий рік називають старий день Святого Сильвестра. Це свято відзначає переважно німецькомовне населення швейцарських кантонів. Свято є наслідком народного неприйняття переходу на григоріанський календар в ході Реформації.

Нарешті, відзначають Старий Новий рік і в Північній Африці. Роблять це бербери. Правда для них, на відміну від європейців, це справжній Новий рік, адже берберський календар, по суті, є не дуже грамотною калькою з юліанського. Свято вони відзначають 12 січня.

Факти ICTV також зібрали прикмети на Старий Новий рік 2020.

