Ворожіння на Старий Новий рік 2020 не будуть відрізнятися від ворожінь на інші свята, але вони дадуть старт знаменитим святочним ворожінням. Вони триватимуть аж до 19 січня.

Факти ICTV склали список того, як гадати на Старий Новий рік 2020.

Ворожіння на кільці, хлібі і гачку

Всі три речі кладуть у посудину разом зі шматочками хлібу, вуглинками, камінчиками та іншими дрібними предметами. Посудина покривається рушником, після чого кожна панянка, не дивлячись, тягне першу річ (те, що витягується, потім повертається у посудину). Якщо попався хліб – чоловік буде багатий, якщо кільце – красень, якщо гачок – бідняк.

Ворожіння на цибулинах

Всі дівчата беруть по цибулині і опускають їх корінцями у воду, після чого спостерігають – чия цибулина раніше дасть зелені паростки, та дівчина раніше вийде заміж.

Ворожіння по собаках

Дівчина залишається у кімнаті сама, після чого до неї запускають собаку. Якщо собака відразу підбіжить до дівчини, то сімейне життя буде щасливим, якщо стане спочатку нюхати підлогу – то чоловік буде сердитим, а сімейне життя – нещасним, якщо ж собака почне лащитися – то і чоловік буде ніжним та добрим.

Ворожіння на гребінці

Перед сном дівчина кладе під подушку гребінець зі словами “Суджений, ряджений, прийди і розчеши мені волосся”. Якщо уві сні бачить, як чоловік розчісує їй волосся, то бути у цьому році заміжньою за тією людиною, яка приснилася.

Ворожіння на розмовах

Потрібно пройтись вулицею і прислухатися, що кажуть у сусідіх будинках. По тому, що почули й судили про майбутнє заміжжя. Якщо у хаті лаялись – то чоловік буде злий, якщо сміялися – веселун, якщо випивали – п’яниця.

Ворожіння на черевичку

У ніч на Старий новий рік дівчині потрібно перекинути чобіток або черевичок через свій будинок або ворота. А потім подивитися, куди взуття носком ляже – туди і вона заміж піде.

Ворожіння по воді

Потрібно опустити кільце у воду і виставити його на ніч на мороз. Скільки буде горбків на воді – стільки буде й залицяльників у цьому році. Якщо вода замерзла однієї опуклістю – скоро вийдеш заміж, а якщо плоско – для весілля ще не настав час.

Ворожіння на сімейне життя

Щоб дізнатися, яким буде родинне життя, у старовину дівчата ворожили так: на Старий новий рік біля воріт сипали три купки зерна. Вранці перевіряли: якщо зерно залишалося лежати, то і сімейне життя буде щасливим. Якщо ж купки були зруйновані, чекало нещастя.

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Ворожіння на сіні

Щоб побачити уві сні свого нареченого, потрібно у правий черевик покласти трошки різдвяного сіна, що лежало біля ікон, а у переддень Старого нового року покласти це сіно під подушку і сказати: “Хто мій суджений, той цієї ночі насниться”.

Ворожіння на бубновому королі

Необхідна відповідна карта, яку потрібно сховати під подушку і загадати на чоловіка, якого хочете бачити своїм. Потім лягти спати. Що присниться майбутньої ночі, то і виявиться вашим майбутнім. У цю ніч всі сни віщі.

Раніше Факти ICTV писали про прикмети на Старий Новий рік 2020. Величезна кількість прикмет 13 січня пов’язана з грошима. І перше, чого дотримувалися наші предки – не давати в борг і не перераховувати дрібні гроші на Старий Новий рік.