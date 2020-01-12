Магнітні бурі в січні нагрянуть чотири рази. Всі спалахи на сонці відбудуться в першій половині місяця.
Перші коливання прогнозуються відразу після Нового року – 1 і 2 січня.
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Магнітні бурі у січні 2020:
- 1 і 2 січня
- 6 січня
- 10 січня
Магнітні бурі в січні 2020 року не будуть екстремальними, але метеозалежні люди можуть їх відчути.
У ці дні можуть початися сильні головні болі, стрибки тиску, слабкість, сонливість або безсоння.
Нагадаємо, в період коливань магнітного поля потрібно більш ретельно стежити за своїм здоров’ям. Факти ICTV розповідали, як вберегтися від негативного впливу магнітних бур.
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