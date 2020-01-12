У січні 2020 року українці відпочиватимуть два додаткових дні завдяки державним святам.
Першим святом буде Новий рік, який припадає на 1 січня, другим – Різдво, яке відзначають 7 грудня.
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Крім того, в січні 2019 року багато свят і пам’ятних днів, які не отримали статус державних:
- Святвечір – 6 січня;
- Старий Новий рік – 14 січня;
- Хрещення Господнє (Богоявлення) – 19 січня;
- День Автономної Республіки Крим – 20 січня;
- День Соборності і Свободи України – 22 січня;
- Тетянин день – 25 січня;
- Всесвітній день митниці – 26 січня;
- День працівника контрольно-ревізійної служби України – 26 січня;
- Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту – 27 січня;
- День пам’яті героїв Крут – 29 січня;
- Міжнародний день ювеліра – 31 січня.
До слова, митрополит ПЦУ Епіфаній вважає, що святкування Різдва в Україні можна перенести на 25 грудня, якщо віряни підтримають відповідне рішення