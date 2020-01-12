Коли ворожать на Старий Новий рік 2020

Старий Новий рік настає в ніч із 13 на 14 січня. Саме 13 січня відзначають Щедрий вечір – цього дня прийнято щедрувати.

Зимові святки відзначають з передодня Різдва і до Водохреща, тобто з 6 до 19 січня.

Ворожити на Старий Новий рік треба в ніч з 13 на 14 січня.

Історій і традицій Старого Нового року вистачає для того, щоб в цю ніч ворожити.

Традиційно у цей зимовий період наші предки ворожили на врожай або на долю.

У період зимових свят, зокрема, в ніч з 13 на 14 січня, за допомогою ворожінь можна дізнатися ім’я, характер, колір волосся свого судженого, чи скоро буде весілля, чи буде шлюб щасливим і багато іншого.

Раніше ми розповідали звідки взявся Старий Новий рік і де його відзначають.