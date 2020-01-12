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Погода в Україні на 12 січня (КАРТА)

У всіх регіонах України 12 січня синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду.

У західних областях очікується тепла погода. Температура вдень 1…6, а вночі 1…-1.

Читайте: Без зими і з посухами. Чим загрожує Україні глобальне потепління

На Півночі країни до 2 градусів тепла вдень, а вночі до 1 морозу.

У центральних і східних регіонах 1…-1.

На Півдні температура вдень 3…5, вночі 1…3.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою буде погода в Україні на старий Новий рік 2020.

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