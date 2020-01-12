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Факти / Lifestyle

Прикмети на Старий Новий рік 2020

Напередодні свята Факти ICTV зібрали найпопулярніші прикмети на Старий Новий рік 2020.

Величезна кількість прикмет 13 січня пов’язана з грошима. І перше, чого дотримувалися наші предки – не давати в борг і не перераховувати дрібні гроші на Старий Новий рік. Це, на думку наших предків, пророкувало бідність цього року.

А ось щоб зробити рік більш забезпеченим, треба вмитися дрібними грошима. Але умиватися потрібно акуратно, адже якщо хоч одна монетка впаде – до витрат.

Особливо увагу потрібно приділити гостям. За повір’ями, якщо після півночі в будинок першим зайде чоловік – рік буде вдалим, якщо жінка – господарів чекають невдачі.

Приділити особливу увагу варто і примиренню з друзями та сусідами. Це допоможе увійти в Новий рік без лайки і непорозумінь. Кажуть, якщо пропонують забути образи 13 січня, потрібно обов’язково піти на зустріч і помиритися.

Велика кількість прикмет 13 січня пов’язані і з погодою. Так, якщо ніч на 14 січня буде ясною і зоряною, то прийде рання весна, а якщо морозною, то зима буде затяжною.

Читайте: Звідки взявся Старий Новий рік, і де його відзначають

Прикмети погоди на Старий Новий рік

  • Ніч Василя зоряна – до врожаю ягід;
  • яскраві зірки – до морозів і спекотного літа;
  • якщо вітер дме з півдня – рік буде спекотним і благополучним; із заходу – до достатку молока і риби; зі сходу – багатий урожай фруктів;
  • мороз і сніг до хорошого врожаю;
  • завірюха в день Василя – великий урожай горіхів;
  • іній на гілках дерев – багато меду;
  • суха і холодна погода – мало грибів;
  • сонце високо зійде – рік буде щасливим.

Факти ICTV також зібрали кілька способів ворожіння на Старий Новий рік.

Фото: Dreamstime

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