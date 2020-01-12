Як посівати на Старий Новий рік 2020

Посівання – давній обряд, який став головною традицією Старого Нового року. Його українці святкують в ніч з 13 на 14 січня. Як правильно та чим посівати на Старий Новий рік – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Ще з давніх-давен в ніч з 13 на 14 січня на Старий Новий рік наші прадіди проводили обряд, який допомагав покращити добробут та фінансове становище. І хоча зараз у посівальників зовсім інша мета – традиції залишилися тими ж самими.

Існує багато думок, нащо посівати на Старий Новий рік. Перші посівальники дарують господарям щастя і удачу. За традиціями, зерно має позитивну енергетику. Воно символізує життя, яке проростає з смерті, тим самим даруючи достаток і процвітання.

Фото: vsviti.com.ua

Прийшовши посівати, необхідно спочатку попросити господарів впустити в будинок. Після цього прийнято обсипати зерном і співати посівалку. Ще в дохристиянський час в цей вечір шанували Місяць. На думку предків, саме завдяки йому був урожай, тому у богів в цей день просили гарного достатку.

Посівалки наповнені сильними побажаннями у всьому. А для того, щоб розщедрити богів, необхідно обдарувати посівальників грошима і частуваннями. Вважалося, що тих, хто не пускає в будинок гостей, спіткають біди і розчарування.

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Для того, щоб кури неслися, господині фартухами ловили зерна, яким посипали гості. Також коли заходили перші посівальники, їх просили роззуватися і сідати на порозі.

Із зіркою, Гармашев М.М., 1916

13 січня також святкується день Маланки – сестри Місяця, а 14 – Василя Великого. Тому не дивно, що в посівалках можна почути їхні імена. Як свідчить історія, коли Меланію вкрав змій, врятував її богатир Василь.

Як правильно посівати на Старий Новий рік:

Заздалегідь подбайте про те, щоб була необхідна для посівання кількість зерна. Багато хто сумнівається, чим краще посівати на Старий Новий рік. Найчастіше наші предки використовували гречку, пшеницю, ячмінь і жито.

Категорично забороняється посівати без теплих рукавичок.

У посівальника має бути два мішки: один для зерна, а другий – для частування.

Посівальники мають не тільки зайти в оселю і засипати зерном, а ще й за допомогою посівалок побажати господарям міцного здоров’я та родючої землі.

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Також дуже важливо знати, хто має посівати на Старий Новий рік. Згідно з традиціями, посівати мають тільки хлопці. З давніх-давен вважалося, що пускати дівчину в хату на Старий Новий рік – погана прикмета.

Зазвичай посівальників віддячували солодощами, а іноді – і грошима.

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