12 січня вшановують пам’ять християнської святої Анисії Солунської. Вона постраждала за віру за правління імператора Максиміана, а сама мучениця з християнської родини з грецького міста Салоніки.

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Іменини 12 січня святкують Онисія, Макар, Ірина, Антон, Федосія, Лев, Ярина.

Народні прикмети на 12 січня:

Сніг пішов – до похмурого літа.

Південний вітер – до теплого літа та гарного врожаю.

Західний вітер – в річках риби буде багато.

Сонячний день обіцяє потепління.

Що не можна робити 12 січня:

У цей день не можна пересуватися пішки на довгі дистанції.

Сьогодні не бажано мати справ з грошима. Перенесіть фінансові угоди на потім, а над особистими витратами добре думайте перед їх здійсненням.

Також не варто обговорювати знайомих за їх спиною.

Які ще свята будут до кінця місяця, дивіться в календарі на січень 2020.