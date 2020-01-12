12 січня вшановують пам’ять християнської святої Анисії Солунської. Вона постраждала за віру за правління імператора Максиміана, а сама мучениця з християнської родини з грецького міста Салоніки.
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Іменини 12 січня святкують Онисія, Макар, Ірина, Антон, Федосія, Лев, Ярина.
Народні прикмети на 12 січня:
- Сніг пішов – до похмурого літа.
- Південний вітер – до теплого літа та гарного врожаю.
- Західний вітер – в річках риби буде багато.
- Сонячний день обіцяє потепління.
Що не можна робити 12 січня:
- У цей день не можна пересуватися пішки на довгі дистанції.
- Сьогодні не бажано мати справ з грошима. Перенесіть фінансові угоди на потім, а над особистими витратами добре думайте перед їх здійсненням.
- Також не варто обговорювати знайомих за їх спиною.
Які ще свята будут до кінця місяця, дивіться в календарі на січень 2020.