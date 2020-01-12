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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 12 січня

12 січня вшановують пам’ять християнської святої Анисії Солунської. Вона постраждала за віру за правління імператора Максиміана, а сама мучениця з християнської родини з грецького міста Салоніки.

Читайте: Календар магнітних бур у січні 2020

Іменини 12 січня святкують Онисія, Макар, Ірина, Антон, Федосія, Лев, Ярина.

Народні прикмети на 12 січня:

  • Сніг пішов – до похмурого літа.
  • Південний вітер – до теплого літа та гарного врожаю.
  • Західний вітер – в річках риби буде багато.
  • Сонячний день обіцяє потепління.

Що не можна робити 12 січня:

 

  • У цей день не можна пересуватися пішки на довгі дистанції.
  • Сьогодні не бажано мати справ з грошима. Перенесіть фінансові угоди на потім, а над особистими витратами добре думайте перед їх здійсненням.
  • Також не варто обговорювати знайомих за їх спиною.

Які ще свята будут до кінця місяця, дивіться в календарі на січень 2020.

 

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