Привітання з Днем ангела Петра 2020

День ангела Петра православні християни відзначають 13 січня.

У перший місяць року іменини Петра відзначатимуться ще тричі – 23, 27 і 28 січня.

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З Днем ангела Петра українці традиційно вітають не тільки чоловіків на ім’я Петро, але також всіх, чиє по батькові – Петрович або Петрівна.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем Петра, щоб ви могли сказати кілька приємних слів своїм близьким і рідним.

Вітаю з Днем Петра. Бажаю миру і достатку, добра на життєвому шляху, а також сил, здоров’я, розуміння рідних, хороших думок і хороших справ. І нехай святий апостол береже тебе і твою сім’ю від злих мов, страшних бід і негод.

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У день Петра бажаю віри і бадьорості духу. Нехай ваші молитви і найпотаємніші бажання будуть почуті! Здоров’я і миру вам і вашим родинам!

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Бажаю, щоб у цей прекрасний і радісний день, великий апостол дарував вам величезного щастя, доброго світла і вічної доброти. Нехай ваші душі наповняться нескінченною радістю, нехай ваші очі засвітяться щирою любов’ю, а в ваших серцях зміцниться свята віра. З Днем Петра!

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Вітаю з Днем Петра. Бажаю йти доброю рівною дорогою до свого щастя, до своїх мрій, бажаю міцного здоров’я і невтомної світлої надії, а також миру над головою, лада в сім’ї і достатку в житті. Будь сміливим і хорошою людиною, твори добро і отримуй натомість насолоду для душі.

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Нехай святий Петро принесе тобі сьогодні багато добра, щастя і радості! Бажаю, щоб у це велике свято тобі супроводжувала удача, а всі твої плани і благі наміри легко перетворювалися в реальність!

До речі, крім офіційних державних свят, в Україні є ряд неофіційних дат, які важливі для представників тих чи інших професій. Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.