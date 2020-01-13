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Факти / Lifestyle

Привітання зі старим Новим роком 2020 – листівки

Старий Новий рік відзначається в ніч з 13 на 14 січня. Це свято стає додатковим приводом, щоб привітати рідних, друзів і колег з початком 2019 року.

Якщо у вас немає можливості привітати особисто, відправте яскраву листівку зі старим Новим роком 2020.

Факти ICTV зібрали в мережі найкращі привітання в листівках.

Читайте: Коли ворожать на старий Новий рік 2020

Привітання зі старим Новим роком 2020 - листівки

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Привітання зі старим Новим роком 2020 - листівки

Привітання зі старим Новим роком 2020 - листівки

Привітання зі старим Новим роком 2020 - листівки

Привітання зі старим Новим роком 2020 - листівки

Раніше ми розповідали звідки взявся старий Новий рік і де його відзначають.

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