Розміром з людину: у США чоловік спіймав гігантську рибу

У прибережних водах американського штату Флорида рибалка Джейсон Бойлл спіймав рибу, довжина якої перевищує середній зріст дорослої людини.

Гігантська риба важить 159 кг, а її довжина становить близько 189 см.

Бойлл виловив рибу виду групер наприкінці 2019 року. Сам рибалка заявив, що така подія стала для нього чудовим завершенням року.

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Він також розповів, що рибу вдалося спіймати на звичайну вудочку і затягнути її на човен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jason Boyll (@capt_jason_boyll_) 31 Дек 2019 в 6:09 PST

Улов рибака зацікавив експертів з Дослідного інституту дикої природи і рибного господарства Флориди. Вони припустили, що зазначеній рибі приблизно 50 років, а жити вона має на глибині приблизно 180 м.

До слова, у США біла акула, яку намагалися спіймати рибалки, протягнула човен приблизно три кілометри.

Фото: Capt_jason_boyll