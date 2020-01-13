Секс-гороскоп на 2020 рік для Фактів ICTV підготував консультант з китайської астрології Ба Цзи Давид Векуа.

У китайському гороскопі 2020 рік металевого Щура являє собою енергію символічної зірки Персикового цвітіння, яка означає особливий вплив романтики і сексуальності на всіх людей цілий рік.

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Галасливі вечірки, нічні святкування та пристрасні оргазми будуть присутні протягом усіх дванадцяти місяців.

Гороскоп для Бика на 2020 рік

Представники цього знаку у рік металевого Щура можуть зустріти свою людину. Для того, щоб стосунки не були тільки партнерськими потрібно показати сексуальну марафонську міць Бика у всій красі. Якщо вони зуміють відірватися від роботи, яка завжди на першому місці, то їх чекає маса задоволень у ліжку.

Гороскоп для Тигра на 2020 рік

Любовні події з людьми, народженими в рік Тигра, будуть відбуватися, ніби самі собою. Не дозволяйте виру емоцій вас захлеснути, якщо не хочете регулярно прокидатися не у своєму ліжку. Тигри під час сексу знаходяться в тумані пристрасті та схильні задовольняти лише свої бажання. Настав час дізнатися, що в інтимі подобається вашому партнерові.

Гороскоп для Кролика на 2020 рік

Романтичні кролики повинні проявляти обачність. Вони будуть зачаровані роком Щура. І через це здатні потрапляти в непристойні історії сексуального характеру. Кролики досить сором’язливі на вигляд, але в сексі вони активні та невгамовні. Партнеру складно дізнатися ваші справжні фантазії, поділіться ними швидше.

Гороскоп для Дракона на 2020 рік

Дракони зможуть у 2020 році побудувати приємні любовні стосунки з потенційним укладанням шлюбу. Особливо реалізація цієї енергії можлива в серпні. Сексуальність драконів полягає в постійному бажанні контролювати партнера під час інтимних утіх. Дозвольте вашій половинці здивувати вас.

Гороскоп для Змії на 2020 рік

Для представників Змії в рік металевого Щура вірогідний прихід домінуючого партнера. Якщо це не ваш сценарій, розставляйте пріоритети на початку стосунків. У сексі змії винахідливі, пристрасні та спритні. Віддайте своєму коханцеві ініціативу та насолоджуйтеся.

Гороскоп для Коня на 2020 рік

Тим, хто народжений під заступництвом року Коня, в 2020 році духовні пошуки сенсу будуть важливішими за фривольність і розваги. Секс для Коней це спорт. Важлива кількість оргазмів за ніч. А ось з кількістю партнерів на ніч будьте обережні.

Гороскоп для Кози на 2020 рік

Ви відчуваєте багато уваги від представників протилежної статі. Якщо ви вже перебуваєте у стосунках і не хочете їх змінювати, направте цю енергію на пошук нових джерел спільних задоволень. Коза в сексі найтурботливіший та найкомфортніший партнер, вона завжди готова на все в ліжку заради свого коханого. Цього року насолод буде більше, ніж зазвичай.

Гороскоп для Мавпи на 2020 рік

У рік Щура намагайтеся не нав’язувати свою точку зору партнеру, це може загострити стосунки. Для тих, хто в пошуку свого кохання, особливо вдалим буде квітень 2020 року. Для Мавп у сексі важлива швидкість та інтенсивність переживань. Крім того, не лише тіло, а й особливо руки, представників цього знака зодіаку, можуть доставити несподіване задоволення партнеру. Постарайтеся бути чутливішими у цьому році.

Гороскоп для Півня на 2020 рік

Півням краще акуратно віддаватися неприборканим пристрастям, бо ви ризикуєте зруйнувати стосунки з близькими вам людьми. Не ухвалюйте поспішні рішення на емоціях. Півні цінують у сексі видовищність. Розкішні та витончені наряди незрівнянно додають їм задоволення від процесу. Цього року ваша елегантність у ліжку буде зашкалювати.

Гороскоп для Собаки на 2020 рік

Цьому знаку китайського зодіаку 2020 рік обіцяє стосунки, в яких він буде займати лідерську позицію. Тому будьте готові першими заявити про свою симпатію тому, хто вам сподобався. У Собак дуже чуйний слух, романтична музика під час сексу дозволить вам розслабитися та отримати справжнє задоволення. Будьте рішучі, проявляйте ініціативу та насолоджуйтеся.

Гороскоп для Свині на 2020 рік

Приділяйте у 2020 році особливу увагу своїй коханій людині, щоб зберегти пікантний смак стосунків. Інакше про це може подбати хтось інший. Ті, хто народжені в рік Свині, в сексі найбільше люблять комфорт і зручність. Секс на вертолітному майданчику для них позбавлений привабливості. Цього року спрямуйте всі свої сексуальні чари на партнера, нехай він опиниться на сьомому небі без вертольота.

Гороскоп для Щура на 2020 рік

У цьому році ви будете поза конкуренцією. Ваш шарм, вишуканість і чарівність будуть особливо помітні для потенційних партнерів. Секс для Щурів – це те, без чого вони не можуть жити. Пристрасть, активність і мінливість у них у крові. Їм постійно потрібна зміна декорацій для сексу. Цього року насолоджуватися коханням вийде і в різних місцях, з багатьма секс-іграшками і навіть з різними партнерами.

Раніше Факти ICTV публікували любовний гороскоп на 2020 рік для представників всіх знаків зодіаку.